Валерий Слободянин и Александр Петрович удостоены Благодарности Президента

4 июля 2023 в Минобрнауки России состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В этот день Благодарности и Почетных грамот Президента за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетний добросовестный труд удостоены сотрудники МФТИ Валерий Слободянин и Александр Петрович.

Награды вручил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Вручать и получать награды — это всегда очень радостное событие. Сегодня у меня есть возможность сказать вам теплые слова и поблагодарить за добросовестный труд. Каждый из вас — уникальная личность и талант», — отметил во время награждения глава Минобрнауки России.

Валерий Слободянин, выпускник Физтеха, — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ. Много лет не только преподает студентам, но и активно работает с одаренными школьниками, участвует в подготовке национальных сборных команд России к международным олимпиадам по физике. В 2010 году был удостоен премии Правительства РФ в области образования за научно-практическую разработку «Система развития всероссийских предметных олимпиад школьников, отбора и подготовки национальных сборных команд России на международные олимпиады по физике и математике». Лауреат почетного знака «Звезда Физтеха» 2021 года. Валерий Слободянин покоряет своей добротой и отзывчивостью, студенты считают его строгим, но интересным преподавателем: «Сдавал термодинамику. Лучшая сдача на Физтехе за мои два года. Как экзаменатор не давит, дает подумать, если что-то непонятно, то объяснит, может рассказать интересные вещи. В общем, идеальный экзаменатор!».

Александр Петрович — доцент кафедры высшей математики МФТИ. Заслуженный преподаватель МФТИ 2005 года. Лауреат почетного знака «Звезда Физтеха» 2021 года. Ведет курсы «Введение в математический анализ», «Многомерный анализ, интегралы и ряды», «Кратные интегралы и теория поля» и «Гармонический анализ». Известен своими меткими и незабываемыми высказываниями, грамотным и чутким преподаванием: «Могу с уверенностью сказать, что это один из лучших преподавателей на Физтехе, что я встречал. Грамотно построенные лекции с прекрасным учебником позволяют без проблем заботать матан, который для большинства является самым страшным, что есть на первом курсе. Экзамен принимает максимально адекватно, не давит, порой даже подсказывает, но не халява. Полностью прогонит по программе и поставит заслуженную оценку. В общем, сдавать экзамен ему — кайф, понимаешь, что получишь оценку, которую заслужил. К студентам относится по-отечески, чем бесспорно завоевал нашу любовь».

О таких преподавателях наши выпускники пишут даже через много лет после окончания альма-матер: «Александр Юрьевич был нашим первым семинаристом по матану на первом курсе ФМХФ 1989 года. Тридцать лет спустя я бы столько отдал, чтобы снова вернуться на те курсы Петровича, Гусятникова и других, но уже с пониманием, какие великолепные люди нас учили».

Мы поздравляем Валерия Слободянина и Александра Петровича с заслуженной наградой!

