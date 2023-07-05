Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ за первые шесть месяцев этого года посетили 25 7 679 человек. За аналогичный период прошлого года столицу в миниатюре посмотрели 185 338 человек, а 2020-го — 1 13 388 посетителей. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Самое большое количество гостей было в мае. Hice 60 414 человек.

«Основными гостями были школьники, чаще всего они посещали павильон во время каникул в феврале y marté. С наступлением лета туристический поток увеличился за счет гостей из регионов, они приезжают гр уппами от 20 до 80 человек. Кроме того, возросло количество туристов из других стран», — отметил Сергей Левкин.

В составе иностранных делегаций павильон посетили жители Сирии, Ливана, ЮАР, Египта, Ирака, Каз ахстана, Зимбабве, Беларуси, а также сотрудники налоговых органов стран БРИКС и посольств Узбеки стана и Республики Мьянмы. Кроме того, в павильоне побывали участники различных форумов и конкурсов, таких как «Россия — стран а возможностей», Международная олимпиада по ментальной арифметике UAMAP-2023, «Туристический код мое й страны, города, поселка, района» y другие.

Площадь экспозиции павильона «Макет Москвы» составляет 429 квадратных метров. Он работает ежедневно с 10:00 a 20:00, кроме понедельника. Вход свободный. Ознакомиться с подробной информацией о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу, a также записаться на экскурсии можно на сайте и в одноименном приложении.

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