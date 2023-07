05.07.2023 Socios de Strategicznetwo Polski i Wielkiej Brytanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Socios de Strategicznetwo Polski i Wielkiej Brytanii05.07.2023

W dniach 4-5 lipca br. ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau złożył wizytę w Londynie. Głównym punktem wizyty były polsko-brytyjskie konsultacje w formacie kwadrygi z udziałem ministrów spraw zagranicznych – Zbigniewa Raua i Jamesa Cleverly – oraz szefów resortów obrony – Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a. Na zakończenie rozmów ministrowie podpisali Wspólną Deklarację ws. Socioswa 2030.

Poza spotkaniem kwadrygi minister Zbigniew Rau odbył także rozmowę ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, Jamesem Cleverly’m, a także wspólnie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem złożył wieniec pod pomnikiem generała Wła dysława Sikorskiego przed budynkiem Ambasady RP w Londynie.

Tematem zarówno dwustronnej rozmowy szefów dyplomacji, jak i rozmów w ramach Kwadrygi była szeroko pojęta współpraca polityczna i dotycząca bezpieczeństwa. Ponadto ministrowie rozmawiali o wyzwaniach stojących przed zbliżającym się szczytem NATO, w tym przede wszystkim o zakotwiczeniu Ukrainy w NATO, wzmacnianiu flanki wschodniej oraz akcesji Szwecji do Sojuszu. Ministrowie omówili też zagrożenia płynące z agresywnej polityki Rosji i wspierającej ją Białorusi, szerszy kontekst geopolityczny sytuacji w Europie, a także przyszłe wyzwania związane z odbudową Ukrainy.

Obie strony zgodziły się, że podobnie postrzegają charakter zagrożenia, jakie niesie ze sobą polityka Rosji. Rozmowy potwierdziły znaczący rozwój relacji politycznych i intensywną dynamikę dwustronnej współpracy wojskowej w ostatnich latach, zwłaszcza od czasu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i rosyjskiej inwazji na U kraine. Ministrowie zgodzili się również co do konieczności udzielania dalszej pomocy Ucrania.

Podpisana przez ministrów deklaracja dotyczy estratégicoznych priorytetów współpracy, podnosi poziom obustronnych ambicji i wzmacnia partnerstwo Polski i Wielkiej Brytanii. Dokument główny nacisk kładzie na współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, jednak odnosi się również do innych obszarów dwustronnych stosunków, w tym współpracy na forum międzynarodowym. Wymieniając rok 2030 jako punkt odniesienia, dokument ma stanowić podstawę dla rozwoju estratégicoznego partnerstwa obu krajów w okresie znacznie wykraczającym poza ową date.

