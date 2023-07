05.07.2023 Bezpieczeństwo i obronnośćstrategyznym priorytetem współpracy Polski i Wielkiej Brytanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W środę 5 lipca, w Londynie, szef MON uczestniczył w polsko-brytyjskich konsultacjach szefów ministerstw obrony narodowej i spraw zagranicznych w formacie tzw. Kwadrygi. Podczas konsultacji odbyło się także spotkanie dwustronne ministra M. Błaszczaka i Sekretarza Obrony Wielkiej Brytanii Bena Wallace’a. Zasadniczym tematem rozmów były przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu, w tym zagrożeń wynikających z przemieszczeniem Grupy Wagnera na Białoruś i kryzysem migracyjnym.

– Nasza współpraca jest korzystna dla obu naszych państw, wzmacnia bezpieczeństwo w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Podzielamy również te same opinie dotyczące zagrożeń. Również staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, żeby odstraszyć agresora, żeby spowodować wzrost bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasza współpraca przemysłowa też jest niezwykle istotna. Jutro będę miał możliwość rozmowy z przedstawicielami firm brytyjskich, z którymi współpracujemy przy budowie systemu Narew, a więc systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, ale także przy budowie fregat. (…) Doceniamy współpracę polsko-brytyjską. Jestem o tym przekonany, że przed nami jeszcze wiele możliwości zacieśnienia tych relacji

– mówił po spotkaniu minister Błaszczak. Ministrowie poruszyli także kwestie współpracy zbrojeniowej, wspólnych ćwiczeń wojsk, obecności żołnierzy brytyjskich w Polsce, a także kwestie dalszej pomocy wojskowej i szkoleniowej dla Ukrainy, gdzie Polska i Wlk. Brytania odgrywają kluczową rolę. Podczas konsultacji w formacie tzw. Kwadrygi podpisany został „Plan polsko – brytyjskiej współpracy obronnej” oraz „Deklaracja o polsko-brytyjskim partnerstwie strategicznym w zakresie polityki zagranicznej, obronności i bezpieczeństwa 2030”.

– Chciałbym podkreślić, że z Benem jesteśmy w kontakcie telefonicznym i rzeczywiście, w ciągu ostatnich miesięcy, Ben dwukrotnie był w Warszawie: na spotkaniu grupy B9 ministrów obrony i Grupy Północnej. Bardzo cenię sobie te relacje, tę współpracę, która zaowocowała chociażby tym, że uruchomiliśmy wspólnie program obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. I tak jak opowiadałem Benowi, dwa tygodnie temu, odbyło się pierwsze strzelanie na poligonie w Ustce. To jest postęp radykalny jeżeli chodzi o rozwój technologii, która jest wykorzystywana przez Wojsko Polskie we współpracy z Wielką Brytanią. Bardzo to doceniamy. Doceniamy także obecność wojsk brytyjskich w Polsce, obecność w ramach eFP, ale także obecność, która została w konsekwencji przywrócona wtedy, kiedy doszło do napaści rosyjskiej na Ukrainę. To żołnierze brytyjscy byli na miejscu, żeby wspierać żołnierzy polskich, ale także, żeby ułatwić proces wsparcia dla Ukrainy

– zaznaczył szef polskiego resortu obrony. Mówiąc o współpracy sojuszniczej i zbliżającym się szczycie NATO szef MON zaznaczył, że Polska udzieli Litwie wsparcia.

– Polska jest solidarna wobec naszych sojuszników, dlatego stworzyliśmy PKW Litwa. Musimy być gotowi na prowokacje. Wspieramy Litwę i musimy pamiętać, że Rosja jest przewidywalna w swojej nieprzewidywalności, a sojusz NATO jest silny swoją solidarnością

– mówił w Londynie szef MON. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej złożył kwiaty pod pomnikiem gen. Sikorskiego w Londynie. W czwartek, drugiego dnia konsultacji, minister Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał z przedstawicielami brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym z partnerami, z którymi Polska już podjęła współpracę na różnych szczeblach. *** Konsultacje w formule tzw. Kwadrygi (czterej ministrowie debatują wspólnie podczas posiedzenia plenarnego, poprzedzone bilateralnymi spotkaniami szefów poszczególnych resortów), to jeden z formatów kontaktów, który na trwałe wpisał się do tradycji sojuszniczych relacji Polski i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Żołnierze brytyjscy służą w Polsce w ramach Batalionowej Grupy Bojowej, (eFP), są także obecni w ramach mach wsparcia obrony przeciwlotniczej systemu Sky Saber. W 2021 w czasie hybrydowego ataku Białorusi na granicę RP, otrzymaliśmy brytyjskie wsparcie wojsk inżynieryjnych.

