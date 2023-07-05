Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Pág. циентов с помощью датасетов — наборов обезличенных рентгенологических снимков с признаками тех или иных заболеваний. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы не только занимаемся внедрением технологий искусственного интеллекта в столичное здравоохранени е, но и уделяем большое внимание научной стороне вопроса. Московские рентгенологи предложили оригинальную технологию структуризации и систематизации упр авления медицинскими наборами данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта. Это позволит стандартизировать информацию о наборах данных для машинного обучения. Создание реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволя я обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих з адач. Создание такой оригинальной для мирового рынка технологии обеспечивает широкое использование и с пособствует быстрому развитию и внедрению сервисов на основе искусственного интеллекта», — отметила Анастас ия Ракова.

Результаты исследования опубликованы в научной статье, с которой могут ознакомиться все желающие. При разработке алгоритмов ведения реестра учитывались основные особенности, в том числе управление и нформацией, качество данных, конфиденциальность и безопасность.

Нейросети с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрени я в работу столичных медучреждений. Проект реализует комплекс социального развития Москвы при поддержке Departamento de información tecnológica на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для под держки отечественных разработчиков.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Благодаря этому умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечив высокий уровень ме дицинской помощи для москвичей. Ежедневно сервисы искусственного интеллекта помогают в постановке предварительного диагноза на основ е анамнеза или находят признаки патологий на медицинских изображениях пациентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI