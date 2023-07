Станции метро «Боровицкая» и «Полянка» отремонтировали за две недели

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станциях «Боровицкая» и «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершился ремонт. Работы удалось выполнить за две недели, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты очистили и побелили более 12 тысяч квадратных метров сводов, покрасили почти три тысячи квадратных метров потолков в переходах и в зоне эскалаторов, заменили свыше 500 ламп, отшлифовали и покрыли лаком лавочки и деревянные поручни, устранили протечки, отремонтировали мраморную облицовку и переложили кабельные линии. Кроме того, рабочие восстановили надпись «Боровицкая» на входе.

«Центральные станции метро нуждаются в особом внимании, так как ими ежедневно пользуется большое количество пассажиров. Привели в порядок “Боровицкую” и “Полянку”, как до этого “Чеховскую”, “Менделеевскую” и “Цветной бульвар”. До конца лета отремонтируем еще несколько станций. Мы постоянно обновляем и улучшаем транспортную инфраструктуру по поручению Мэра Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

