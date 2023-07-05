Сотрудники ПАО «ОАК» успешно прошли образовательную программу «Развитие производства для достижения технологического лидерства»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

С февраля по июнь 2023 года в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургск Петра Великого (ПИШ СПбПУ) проходила образовательная програ мма «Развитие производства для достижения технологического лидерства», разработанная для сотрудник ов ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК »).

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Слушателями образовательных модулей стали руководители и ведущие специалисты в области ин формационных технологий, логистики, инжиниринга, производства и управления таких структурных antes приятий корпорации, как ПАО «Ил», ПАО «Туполев», ПАО «Корпорация «Иркут», ПО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ» и других.

30 июня в Москве в торжественной обстановке прошла итоговая защита командных проектов, подготовка ко торых длилась на протяжении всего обучения. После состоялась церемония вручения дипломов. В состав комиссии вошли первые лица компании — Генеральный директорПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, за меститель Генерального директора ПАО «ОАК» по производству и технологическому развитию Дмитрий Блощинский и другие руководители. От лица ПИШ СПбПУ в официальном мероприятии приняли участие проректор по цифровой трансфор мации СПбПУ, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового уровня С ПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные те хнологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков и директор Центра дополнительного профессионального образования (ДПО) ПИШ СПбПУ Сергей Салкуцан.

Всего на защите было представлено четыре направления проекта «Разработка и внедрение процесса дисп етчеризации системы управления межзаводской кооперации (МЗК)», посвященных следующим тематика м:

планирование диспетчеризации МЗК; мониторинг диспетчеризации МЗК; эскалация проблем диспетчеризации МЗК; управление диспетчеризацией МЗК.

Итогами третьего для достижения техно логического лидерства» поделились Алексей Боровков и Юрий Слюсарь. Спикеры отметили высокие результаты проекта и положительное влияние кооперации сотрудников компа нии при совместном обучении, а также поздравили выпускников с успешным окончанием программы.

Каждая из команд приступала к реализации отдельных подсистем одного проекта. Здесь радует детальная проработка постановки задачи, анализ предлагаемых решений и идеи вопл ощения проекта в ближайшем будущем с оценкой рисков и финансовых ресурсов. Все это производит достаточно хорошее впечатление и отличает нашу с вами программу законченность ю проектов, которые будут успешно внедрены на предприятии. Надеемся, что при поддержке руководства ПАО “ОАК” вы доведете эти проекты до реализации, что станет достойным вкладом в развитие компании, — поделился впечатлениями Алексей Боровков.

Очень хорошая работа! Я хотел бы поздравить всех участников с такими впечатляющими результатами и с окончанием про граммы профессиональной переподготовки в целом. Я считаю, что КПД очень высокий, и мы не должны останавливаться на достигнутом, а только прод олжать системно вести данную работу. Также хочу отметить прекрасные детальные презентации. Очень здорово, что представители разных предприятий смогли выстроить тесное сотрудничество и ра ботать в одной среде, делиться опытом, налаживать связи. Очень рад, что мы идем по этому пути, достигая все более высоких результатов, — отметил Юрий Слюсарь.

Об особенностях программы, реализуемой под конкретные запросы промышленных компаний, расск азал руководитель научной группы направления «Корпоративные программы» Высшей школы технол Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ Павел Козловский:

Каждая следующая программа для ПАО “ОАК” отвечает на все более детальные запросы заказ чика. Это сложная, но очень интересная проблема-вызов для нашей методологической группы ПИШ С ПбПУ. Сложная она еще и потому, что наша целевая установка — трансформация мышления слушателей, а не просто трансляция знаний. Мы стараемся решать это разными способами: через особую матричную структуру программы, вво д специализированных дисциплин и нестандартные форматы обучения.

В завершение официальной части выпускникам были вручены дипломы о профессиональной перепо дготовке.

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