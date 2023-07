Служба занятости приглашает москвичей на бесплатные тренинги по профессиональному развитию в июле

Source: MIL-OSI Russian Language News

В июле в специализированном центре службы занятости «Моя карьера» пройдут бесплатные тренинги для москвичей.

«Лето — это отличная возможность провести время с пользой для своего профессионального развития. В этом москвичам помогают авторские программы открытого университета развития навыков современного человека, созданного в центре службы занятости “Моя карьера”. В июле здесь пройдет свыше 200 авторских тренингов, деловых игр и консультаций. Слушатели научатся правильно составлять резюме, познакомятся с принципами финансового планирования, изучат основы тайм-менеджмента. Также мы проведем шестидневный марафон “Хочу работать” и несколько групповых консультаций», — рассказала Ольга Лотванова, заместитель директора службы занятости населения города Москвы.

6 и 7 июля пройдет модульный тренинг «Тайм-менеджмент». Занятие состоит из двух частей — «Расстановка приоритетов» и «Планирование». Слушателям расскажут об основных техниках эффективного планирования, которые помогают достигать максимальных результатов за минимальное время и повышают продуктивность.

7 и 19 июля состоится групповая консультация «Как рассказать о своих достижениях работодателю». На занятии карьерный эксперт даст полезные советы о том, как рассказать о своих профессиональных успехах на собеседовании и какие достижения следует указать в резюме, чтобы заинтересовать работодателя.

8 и 27 июля состоятся тренинги «Мои сильные стороны». Их участники научатся определять свои наиболее ценные навыки и грамотно отражать их в резюме, а также уверенно рассказывать о личных достижениях на собеседовании.

10 июля пройдет тренинг «Повышение работоспособности». На нем участники узнают, как выбрать подходящий темп жизни для достижения поставленных профессиональных целей. Кроме того, эксперт расскажет об упражнениях, помогающих улучшить физическое и психоэмоциональное состояние.

Один из самых популярных тренингов центра «Моя карьера» — «Как составить продающее резюме» — пройдет 10 и 17 июля. Слушатели узнают о способах, которые помогут показать свою уникальность и успешно выделиться среди других соискателей.

12 июля состоится тренинг по развитию когнитивных навыков. Участникам расскажут об индивидуальных особенностях восприятия информации. Также соискатели смогут освоить упражнения для улучшения памяти и внимания.

24 июля в центре «Моя карьера» начнется марафон «Хочу работать». Он состоит из шести тематических модулей. Кандидаты смогут определить свои сильные стороны, отразить в резюме ключевую информацию для первичного отбора кандидатов. Соискатели разберут типичные ошибки в общении с работодателями.

24 и 27 июля пройдет модульная программа для начинающих предпринимателей «Школа продаж». Участники узнают особенности современных продаж от установления контакта до закрытия сделки.

25 июля в центре «Моя карьера» пройдет тренинг «Личный бренд на основе ценностей эксперта». Участники узнают, как создать свой профессиональный имидж и выстроить стратегию продвижения с помощью устойчивых образов.

Ознакомиться с полным расписанием тренингов и записаться на них можно на сайте центра «Моя карьера».

Региональные проекты «Старшее поколение» и «Содействие занятости» реализуются в Москве в рамках национального проекта «Демография». Гражданам старше 50 лет и женщинам с детьми младше семи лет предлагают пройти профессиональное обучение и получить дополнительную востребованную профессию.

