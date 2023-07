Сергей Собянин рассказал, как преобразится территория рядом с северным дублером Кутузовского проспекта возле Москва-Сити

Source: MIL-OSI Russian Language News

Улично-дорожную сеть Москва-Сити возле строящейся магистрали — северного дублера Кутузовского проспекта — реконструируют. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Мы продолжаем реализацию крупнейшего дорожного проекта — cеверного дублера Кутузовского проспекта. Новую шестиполосную вылетную магистраль строим от делового центра “Москва-Сити” и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Дальше она выйдет на cеверный обход города Одинцово в Московской области. Общая протяженность дороги со съездами и искусственными сооружениями (три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку) составит больше 20 километров, в том числе основной ход порядка 10 километров. Вместе с тем обеспечим инфраструктуру и на территориях, примыкающих к cеверному дублеру. В первую очередь — вокруг Москва-Сити. Проводим здесь большие работы по реконструкции улично-дорожной сети», — сообщил Мэр Москвы.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта ведется на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году.

Северный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением около 730 тысяч человек.

За счет создания альтернативного пути от трассы М-1 до Москва-Сити перепробег автотранспорта сократится на три километра, а время в дороге — в среднем на 17 минут. Ожидается, что снизится нагрузка на Кутузовский проспект (до 17 процентов), Можайское шоссе (до 16 процентов) и МКАД (до девяти процентов).

Основные строительно-монтажные работы начали в 2019 году. Планируется, что они завершатся в этом году.

К вводу в эксплуатацию новой магистрали в районе Москва-Сити выполнят комплекс работ по реконструкции улично-дорожной сети. Так, изменят геометрию проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице, обустроят и отремонтируют съезд/выезд на магистраль в зоне боковых проездов ТТК, приведут в порядок причальную стенку Пресненской набережной.

Кроме того, установят светофоры и интегрируют их в городскую интеллектуальную транспортную систему, перестроят и расширят водосточные сети, проложат сети наружного освещения и электроснабжения. Также смонтируют кабельную канализацию для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.

