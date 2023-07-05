Регистрация на выпускной!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Как известно, 6 июля 2023 года в Государственном университете управления пройдёт выпускной.
Важная информация для всех выпускников ГУУ, которые получают дипломы с отличием и специальные награды. Вам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию. Без регистрации вас на сцену не вызовут.
Если хочется получить все свои почести в торжественной обстановке – регистрируйтесь на стойках в главном учебном корпусе и лабораторном корпусе на 1 этаже.
Регистрация будет проходить в день выпускного, 6 июля:
— с 14:30 до 15:50 для бакалавров;
— с 17:00 до 18:00 для магистров.
Не упустите важную часть собственного праздника.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 5.07.2023
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