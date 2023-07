Регистрация на выпускной!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как известно, 6 июля 2023 года в Государственном университете управления пройдёт выпускной.

Важная информация для всех выпускников ГУУ, которые получают дипломы с отличием и специальные награды. Вам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию. Без регистрации вас на сцену не вызовут.

Если хочется получить все свои почести в торжественной обстановке – регистрируйтесь на стойках в главном учебном корпусе и лабораторном корпусе на 1 этаже.

Регистрация будет проходить в день выпускного, 6 июля:

— с 14:30 до 15:50 для бакалавров;

— с 17:00 до 18:00 для магистров.

Не упустите важную часть собственного праздника.

