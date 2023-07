Разъяснение о порядке переноса остатков по закрываемым балансовым счетам клиентов-нерезидентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) – Для разъяснения порядка применения изменений, внесенных Указанием № 3365-У в Положение № 385-П, в части, касающейся оценки и бухгалтерского учета долей участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, приведем следующий условный пример.

01.10.2013 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 10 000 штук (11% голосующих акций) по цене 200 условных единиц за акцию и отражены на балансовом счете № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

01.08.2014 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 2 800 штук (3% голосующих акций) по цене 250 условных единиц за акцию и отражены на балансовом счете № 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».

По состоянию на 31.10.2014 текущая (справедливая) стоимость акций акционерного общества — нерезидента «ABC» составила 255 условных единиц за акцию.

28.11.2014 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 6 000 штук по цене 260 условных единиц за акцию, в результате чего количество акций акционерного общества — нерезидента «ABC», имеющихся у кредитной организации, составило 18 800 штук (21% голосующих акций).

Согласно требованиям пункта 2.3 приложения 10 к Положению № 385-П вложения кредитной организации в акции акционерного общества — нерезидента «ABC» подлежат переносу на балансовый счет № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах».

Официальный курс условной единицы по отношению к рублю на 28.11.2014 составил 50,0775 рублей за условную единицу.

28.11.2014 кредитная организация осуществит следующие бухгалтерские записи.

При отражении на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» приобретенных 28.11.2014 акций акционерного общества — нерезидента «ABC» на сумму 1 560 000 условных единиц (6 000 акций х 260 условных единиц за акцию), что составляет 78 120 900 рублей (1 560 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» Кредит корреспондентского счета.

При переносе акций акционерного общества — нерезидента «ABC», классифицированных при приобретении как «имеющиеся в наличии для продажи»:

на сумму положительной переоценки ценных бумаг 27 542 625 рублей (255 условных единиц за акцию — 200 условных единиц за акцию) х 10 000 акций х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи»

Кредит балансового счета № 50721 «Переоценка ценных бумаг — положительные разницы»;

на стоимость вложений в ценные бумаги 2 000 000 условных единиц (10 000 акций х 200 условных единиц за акцию), что составляет 100 155 000 рублей (2 000 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах»

Кредит балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

При переносе акций акционерного общества — нерезидента «ABC», классифицированных при приобретении как «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»:

на сумму положительной переоценки ценных бумаг 701 085 рублей (255 условных единиц за акцию — 250 условных единиц за акцию) х 2 800 акций х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»

Кредит балансового счета № 50621 «Переоценка ценных бумаг — положительные разницы»;

на стоимость вложений в ценные бумаги 700 000 условных единиц (2 800 акций х 250 условных единиц за акцию), что составляет 35 054 250 рублей (700 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах»

Кредит балансового счета № 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».

По состоянию на 28.11.2014 стоимость акций акционерного общества — нерезидента «ABC» (18 800 штук (21% голосующих акций), отраженная на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах», составила 213 330 150 рублей. 15.12.2014 кредитная организация продает акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 2 400 штук (3% голосующих акций).

Стоимость оставшихся после реализации 15.12.2014 акций акционерного общества — нерезидента «ABC» (16 400 штук (18% голосующих акций), отраженная на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах», составила 186 047 928 рублей.

Согласно требованиям пункта 2.3 приложения 10 к Положению № 385-П оставшиеся акции этого эмитента подлежат переносу на балансовые счета по учету вложений в долевые ценные бумаги.

Официальный курс условной единицы по отношению к рублю на 15.12.2014 составил 49,9817 рублей за условную единицу.

15.12.2014 кредитная организация осуществит следующие бухгалтерские записи, связанные с переносом стоимости вложений в акции акционерного общества — нерезидента «ABC» с балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» в соответствии с принятым ею решением на балансовый счет № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

На оставшуюся на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» стоимость акций акционерного общества — нерезидента «ABC» в сумме 186 047 928 рублей:

Дебет балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»

Кредит балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах».

На сумму 22 975 541 рублей разницы между балансовой стоимостью акций акционерного общества — нерезидента «ABC» (186 047 928 рублей или 3 715 200 условных единиц) и рублевым эквивалентом их текущей (справедливой) стоимости 209 023 469 рублей (16 400 акций х 255 условных единиц за акцию(Текущая (справедливая) стоимость акции акционерного общества — нерезидента «ABC» по состоянию на 15.12.2014.) х 49,9817 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»

Кредит балансового счета по учету доходов (в ОФР по символу доходов от операций с приобретенными ценными бумагами). Дальнейший учет акций акционерного общества — нерезидента «ABC» осуществляется кредитной организацией в соответствии с требованиями приложения 10 к Положению № 385-П и пункта 1.17 части I Положения № 385-П.

