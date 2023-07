«Работа в университете, как никакая другая, позволяет тебе оставаться интересным человеком»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Преподавание в дополнение к этому позволяет улучшить коммуникативные навыки и делает ежедневную деятельность очень разнообразной. В работе над исследованиями я выбрала тематику интеллектуальных ресурсов, в этом мне очень помогала Мария Анатольевна. После защиты я не задумываясь поступила в аспирантуру Вышки, чтобы заниматься наукой и преподавать.

Параллельно учебе я начала работать в Лаборатории инвестиционного анализа, на базе которой потом возникла Международная лаборатория экономики нематериальных активов. Сначала у нас была научно-учебная группа из трех человек, потом мы выиграли грант, благодаря которому лаборатория смогла сильно вырасти и получить статус международной. Сейчас она занимает лидирующее место среди лучших и самых активных научных подразделений Вышки по части экспертности в области экономики интеллектуальных ресурсов и количеству качественных публикаций сотрудников.

— Почему вам как исследователю были интересны темы, связанные с регуляторами?

— Старшие коллеги вели исследования в основном в области бизнеса, и я с интересом примкнула к этому направлению. Мы изучали деятельность различных компаний, как они взаимодействуют с контрагентами и какое влияние оказывают на экономику в стране. Одним из ключевых контрагентов является государство, поэтому мы изучаем влияние различных государственных механизмов на деятельность компаний, и моя диссертация была посвящена теме кластерного развития и роли иностранных инвестиций в деятельности компаний, которые частично или полностью являются государственной собственностью.

Мне это направление показалось интересным не только с точки зрения данных и тематики, но и потому, что результаты моей работы действительно могут оказать положительное влияние на российскую экономику.

— Что вас привлекает в управленческой роли в университете?

— Вышка – один из немногих университетов, где активно поощряется развитие кадров и ученым даются различные возможности не только для реализации в академической сфере, но также и для участия в развитии среды, где они работают. Это молодой вуз, средний возраст коллектива у нас меньше 40 лет. Люди, которые участвуют в жизни университета и преподавании, очень гибкие, открытые, мыслят в одном направлении, многие из них – выпускники Вышки. Управление университета знает о нем все, и, как правило, принятие решения на благо его развития является поводом для того, чтобы наиболее ярко проявить свои профессиональные качества.

Поскольку я с большим удовольствием вошла в академическое сообщество Вышки, хорошо защищалась, активно публиковалась, то меня отметило руководство нашего филиала. У меня еще со школы хорошо развиты управленческие качества, я всегда была старостой курса, участвовала в жизни студсовета, председательствовала в различных комитетах и всегда что-то организовывала, для меня это было естественным проявлением характера, внутренней лидерской позиции. Возможно, по этим причинам по окончании аспирантуры и после защиты кандидатской диссертации меня назначили заместителем декана на факультете.

Я до сих пор помню, что в тот момент в университете проходила аккредитация, на меня свалилась уйма работы. Конечно, было большим стрессом начинать именно тогда, но ситуация позволила мне сильно прокачать свои управленческие навыки. Даже когда я привыкла к множеству сложных рабочих задач, то не остановилась, а продолжала заниматься саморазвитием. Работа в университете, наверное, как никакая другая, позволяет тебе оставаться интересным человеком, заставляет постоянно самосовершенствоваться и выходить из зоны комфорта.

Невозможно преподавать эффективно, если ты не владеешь текущей ситуацией в мире и не стараешься интерпретировать фундаментальный материал через предпосылки текущих реалий

Для меня это не тяжкое бремя, а всегда творческий процесс. Думаю, мне удаются разные роли в университетской жизни оттого, что я отдаю работе не просто знания, но и свои лучшие качества, получая взамен намного больше.

— На каком этапе профессионального развития вы стали госслужащим и почему это произошло?

— Приглашение на госслужбу я получила после прохождения в полуфинал конкурса «Лидеры России». Это было начало 2020 года, я как раз защитила диссертацию и поступила на PhD в Университет Виго в Испании.

Поскольку мой папа долго работал заместителем главы местного муниципалитета, я хорошо представляла себе спектр задач, с которыми предстояло столкнуться. Многое можно было улучшать, и это стало возможным благодаря новому губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину, который собирал новую команду управленцев, готовых действительно отдавать себя на благо региона. Когда меня пригласили в его команду, я увидела, что новый глава региона пришел упорно и долго работать, и вся команда его горячо поддерживала, у всех горели глаза.

Мне предложили возглавить только возникший орган исполнительной государственной власти, который отвечает за малое и среднее предпринимательство, и я охотно согласилась на это предложение. Меня часто спрашивают: как ты можешь работать на госслужбе, это же скучно? В моем подразделении вообще не бывает ни одной стандартной или тривиально решаемой задачи. Это здорово дополняет мою работу в Вышке и дает широкие возможности для того, чтобы оставаться гибким специалистом, иметь под рукой самые актуальные данные и непосредственно влиять на развитие бизнеса в регионе и стране.

— Как на этой должности вы используете вашу исследовательскую экспертизу?

— Я продолжаю оставаться научным сотрудником Международной лаборатории нематериальных активов. Сейчас я больше сфокусирована на секторе малого и среднего предпринимательства, что мне понятно с обеих сторон. Я как исследователь вижу, где возникают интересные академические вопросы, и понимаю, что стоит за той статистикой, которая у нас есть.

Госслужба дает мне уникальную возможность пропустить результаты теоретических расчетов через собственный опыт и понять, насколько данные коррелируют с реальностью

Такого вот непосредственного взгляда на академическую работу извне университетских лабораторий сильно недостает современной науке. Также я продолжаю участвовать в семинарах, веду подготовку магистерских диссертаций и выпускных квалификационных работ у студентов, держу себя в тонусе в плане исследований, которые мы делаем вместе с ребятами. Кроме того, я веду курс по стратегическому финансовому менеджменту в магистратуре и постоянно прокачиваю себя в направлении корпоративных финансов, знакомясь с самыми свежими работами по этой теме.

— Вы планируете дальше развивать карьеру в госсекторе?

— Да, поскольку для меня это не только служба, но и возможность принести пользу нашему региону и государству как эксперт и лидер. Мы разрабатываем долгосрочные программы по развитию малого и среднего бизнеса, открываем и курируем новые направления, развиваем наши команды. Работы предстоит еще очень много. В частности, мы отвечаем за инфраструктуру поддержки предпринимательства и центр «Мой бизнес» в Пермском крае, филиалы которого открыты по всей стране.

Сейчас мы активно поддерживаем креативные индустрии и электронную торговлю. Перед нами стоит огромное количество вызовов, начиная от базовых задач по вовлечению людей из так называемого серого сектора бизнеса в легальную предпринимательскую деятельность и заканчивая организацией и проведением мероприятий по выведению российского продукта на экспорт и внедрению инноваций. Малый и средний бизнес – самые гибкие и отзывчивые структуры в плане изменений внешней среды, что также мотивирует меня работать в режиме 24/7. У меня стойкое ощущение непрекращающегося драйва от глобальной многозадачности, что не обещает мне ничего похожего на рутину по крайней мере в ближайшие несколько лет.

— Почему вы решили все же получить степень PhD и сделали это именно в Университете Виго?

— Я не искала университет намеренно, а заранее знала, что буду поступать именно туда. Университет Виго – партнерский университет нашей лаборатории, у нас совместные исследовательские проекты и статьи в области корпоративного управления и развития малого и среднего предпринимательства. Через лидеров нашей лаборатории Анхеля Барахаса, Денниса Коутса, Фелиса Итурриагу, Карлоса Хардона начинающие сотрудники, и я в том числе, получили не только бесценные знания о том, как нужно проводить эмпирические исследования, но и понимание того, как войти в международную академическую среду, начать публиковаться и освоить методы ведения научной работы.

На меня сильно повлияли темы исследований моих наставников и их подход к работе, я выбрала для себя более узкую и прикладную тему изучения разных инструментов государственного вмешательства в бизнес. В частности, я исследовала феномен влияния иностранных инвестиций на экономику предприятий, написала несколько статей и вполне логичным образом выбрала Университет Виго для получения степени PhD. К тому же там работал мой научный руководитель и можно было пройти обучение удаленно, поскольку на тот момент я была не только молодым ученым, но и мамой двух маленьких детей, так что этот вариант был наиболее оптимальным.

— Почему нынешние выпускники неохотно идут работать в госсектор и каким образом можно их привлечь?

— Тут все очень просто. Госсектор не выдерживает конкуренции по заработной плате и тем самым является не слишком престижным местом для лучших выпускников, в том числе Вышки. Работа в госорганах на данный момент привлекательна тем, что дает возможность реализации креативных задач и как устойчивый сектор рынка труда обеспечивает сотрудников стабильностью. На примере нашего подразделения могу сказать, что это структура новая и динамично развивающаяся, поэтому карьеру здесь строить не просто возможно, но и выгодно с точки зрения скорости роста. При этом у тебя постоянно есть связь с бизнесом, где ты можешь проявить себя как эксперт, и возможность прокачать свои компетенции, чтобы развить свой социальный капитал.

Одними из самых востребованных качеств в нашей работе являются мягкие навыки. Поскольку ты ведешь коммуникацию с бизнесом, то очень важно проявлять психологическую устойчивость, умение презентовать себя, вести конструктивные диалоги и убеждать. Мне часто не хватало этих качеств при поиске и обучении новых сотрудников, равно как и аналитических качеств, креативности, навыков работы с данными. За два года моей работы в госорганах мы путем повышения квалификации все же добились нужного уровня качества обработки информации, но взять человека со стороны с готовым к работе спектром навыков не представляется возможным.

Госструктуры – работа для тех, кто не готов к рутине и ищет такую позицию, где можно самореализоваться как специалисту и человеку

Лично я и все члены команды нового губернатора разрушают стереотип о том, что чиновники – это люди в броне, максимально удаленные от простого человека и его запросов. Мне, например, предприниматели звонят в любое время дня и ночи по самым разным вопросам, а двери офиса всегда открыты. Поэтому для выпускника, который в ценностном плане ставит самореализацию и социальное влияние на первое место при поиске работы, госсектор является крайне перспективной сферой.

— При такой нагрузке вам удается находить время на спорт. Каким образом?

— Со спортом я дружу с детства, хожу на лыжах, играю в шахматы. Здесь на меня тоже повлияло увлечение родителей здоровым образом жизни. Они познакомились, играя в теннис, и так сложилось, что нас с братом воспитывали в атмосфере внимания к физической активности, которая очень поддерживает в том числе твою умственную деятельность. В какой-то момент я увлеклась бегом, стала участвовать в марафонах, при этом училась, занималась семьей и работала в университете, откуда буквально с занятий уезжала в роддом, а потом через три дня выходила на работу. Я социально активный человек, но спорт для меня – это способ побыть наедине с собой и разложить все по полочкам.

Поскольку для меня саморазвитие – принцип жизни, то достижения в беге тоже стали значимой целью, я поменяла систему подготовки, начала заниматься с тренером и в 2020 году получила сразу второй взрослый разряд на очень непростой трассе. Успех меня окрылил, сейчас я занимаюсь с мастером спорта международного класса по 3–4 раза в неделю, готовлюсь к общероссийским забегам. Дочь тренируется в классах художественной гимнастики, а сын занимается футболом и шахматами, такая вот у нас семейная преемственность. Спорт помогает держать себя в форме, учит дисциплине, в любую погоду, в любое время года, в любом настроении у тебя есть тренировочный план, и ты его должен выполнять. Это мое правило в жизни, благодаря которому я умею добиваться результатов и получать от этого большое удовольствие.

