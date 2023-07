Профучастники смогут поддержать проекты технологического суверенитета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России дает возможность профучастникам размещать собственные средства в облигации, направленные на финансирование проектов технологического суверенитета или структурной адаптации нашей экономики. Такие инструменты могут составлять не более 5% от общего размера их капитала. Изменения в порядок расчета этого показателя опубликованы для общественного обсуждения.

Если брокер одновременно является маркетмейкером и андеррайтером таких облигаций, то есть способствует их продвижению на рынке, то лимит может быть увеличен до 10%. Также будут учитываться драгоценные металлы клиентов, находящиеся на счетах профучастников. Максимальная доля недвижимости при расчете собственных средств снижается с 50 до 25%. Одновременно вводятся ограничения на включение в капитал заблокированных ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено из-за действий недружественных государств.

Фото на превью: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI