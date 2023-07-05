Профучастники смогут поддержать проекты технологического суверенитета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России дает возможность профучастникам размещать собственные средства в облигации, направленные на финансирование проектов технологического суверенитета или структурной адаптации нашей экономики. Такие инструменты могут составлять не более 5% от общего размера их капитала. Изменения в порядок расчета этого показателя опубликованы для общественного обсуждения .

Если брокер одновременно является маркетмейкером и андеррайтером таких облигаций, то есть способствует их продвижению на рынке, то лимит может быть увеличен до 10%.

Также будут учитываться драгоценные металлы клиентов, находящиеся на счетах профучастников. Максимальная доля недвижимости при расчете собственных средств снижается с 50 до 25%.

Одновременно вводятся ограничения на включение в капитал заблокированных ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено из-за действий недружественных государств.



Фото на превью: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom