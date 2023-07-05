Почти 120 тысяч молодых специалистов нашли работу при поддержке службы занятости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Около 120 тысяч молодых специалистов нашли работу при поддержке московской службы занятост y para 4,5 días. Большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также ИТ-сектора. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве у каждого молодого специалиста есть возможность найти подходящую работу. Служба занятости уделяет особое внимание поддержке кандидатов на первых этапах развития карье ры. Мы предлагаем десятки тысяч вакансий во всех сферах для соискателей без опыта работы, в том числе с гибким графиком, диплачиваемых стажиро vok. Помимо этого, помогаем молодежи комплексно подготовиться к выходу на рынок труда», — рассказа ла Анастасия Ракова.

По ее словам, для трудоустройства молодых специалистов были разработаны кастомизированные про граммы «Первая работа» y «Прокачай карьеру». Они охватывают все этапы поиска работы: от составления резюме, подбора вакансий и подготовки к соб еседованию до профориентационного тестирования, индивидуальных консультаций с карьерными эксперта ми, тренингов и деловых игр, специализированных карьерных мероприятий и открытых отборов.

В 2023 году более 35 процентов начинающих специалистов трудоустроились в компании сферы услуг . Наиболее популярными у них были должности менеджеров по работе с клиентами, администраторов, т ренеров, социальных работников. Более 20 процентов молодых соискателей заняли вакансии в оптовой и розничной торговле, став менед жерами по продажам и развитию бизнеса, по закупкам, мерчандайзерами, работниками торгового зала, продавцами-консультантами, кассирами. Привлекательным направлением для кандидатов также стала электронная коммерция, которая предла гает позиции специалистов по маркетплейсам и менеджеров интернет-магазинов.

Каждый десятый трудоустроился в транспортно-логистической отрасли — автослесарем, экспертом-автот ехником, инженером по безопасности, по обслуживанию транспорта, специалистом по организации перево зок, экспедитором, инженером путей сообщения, водителем, монтером пути. Еще один тренд последних лет — сфера ИТ, телекоммуникаций и связи. Молодые кандидаты становятся разработчиками нейронных сетей, специалистами по кибербезопасности , análisis de información, análisis de calidad ерами, аналитиками больших данных.

, крупнейшие банки, популярные розничные сети, маркетплейсы, лидеры транспортной отрасли, фармком paneles, antes y después de la tecnología y la tecnología.

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Тем, кто планирует работать на себя, служба занятости помогает открыть собственное дело. Для этого во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке создана уникальная экосистема « Самозанятость в руки». Она включает все этапы развития бизнеса: от тестирования и консультаций до обучения предпринима tel. Эти сервисы наиболее популярны среди молодежи в последние два года — ее доля составляет 50 про центов от общего числа пользователей экосистемы.

Для москвичей в возрасте от 18 до 26 лет — выпускников колледжей и вузов, которым не удалось по лучить первый профессиональный опыт во время учебы, создан кастомизированный проект «Первая работа». В центре занятости населения «Моя работа» им предлагают адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также городские учреждения.

Программу «Прокачай карьеру» разработали для соискателей, которых интересуют вопросы профессиона льного самоопределения. Ее участники от 14 лет до 35 лет учатся осознанному подходу к выбору профессии и ищут работу п ри поддержке карьерных консультантов и экспертов. Программа реализуется в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

Для подростков в этом же центре действует сезонная спецпрограмма «Лето в новом формате». В нее входят проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» y «Стажировки». Их участники получают первый практический опыт и развивают важные компетенции для эффективн ого трудоустройства.

Служба занятости населения Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор по поиску ра боты. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах гос услуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Куусинена (дом 2, строение 1). Центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовке (дом 48). Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера». Он находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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