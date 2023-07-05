От органа до электроники: в столице пройдет фестиваль «Новая классика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В парке «Зарядье» пройдет второй фестиваль «Новая классика». Концерты состоятся в большом и малом амфитеатрах. Музыканты представят более 70 в том числе с использованием современных технологий.

«Программа приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Под открытым небом в “Зарядье” выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли», — рассказала

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Фестиваль откроется 8 июля в большом амфитеатре. На концерте прозвучат знаменитые произведения Сергея Рахманинова в новой аранжировке. Их исполнит лауреат международных конкурсов пианист Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом. В этот же день на сцене выступит Владимир Мартынов с оркестром Opus Posth Татьяны Гринденко. Мелодии в исполнении коллектива, например в картинах «Юность Петра» y «Михайло Ломоносов».

9 июля в большом амфитеатре гости смогут увидеть спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе «Мой Себастьян» режиссера Петра Главатских. Роль жены композитора Анны Магдалены исполнит Елизавета Арзамасова. Ее героиня расскажет о Бахе как о муже, отце, семьянине. Постановку будет сопровождать аккомпанемент детского хора «Радуга» и органная музыка.

В тот же день в амфитеатре покажут спектакль «Аскет», antes de 2022 julio. День завершит выступление первого симфонического ансамбля под руководством Петра Айду, пиани ста и преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

На протяжении этих двух дней в малом амфитеатре будет работать музыкальная лаборатория Ни колая Попова — композитора, педагога, директора научно-творческого центра электроакустической музы ки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Участники проекта исполнят сочинения современных российских и зарубежных композиторов, в которых традиционные инструменты взаимодействуют с электроникой, видеорядом и светом. На площадках также выступят и другие артисты.

Вход на все мероприятия свободный. На официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте» будет вестись трансляция.

«Новая классика»: в «Зарядье» пройдет фестиваль, посвященный современному музыкальному искусс tu

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