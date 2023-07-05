Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Двухэтажная пристройка к историческому зданию на улице Серафимовича — знаменитому Дому на наб ережной — признана самостроем. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Как установила судебная строительно-техническая экспертиза, в здании провели реконструкцию арки. При этом земельный участок для этого не предоставлялся, разрешение Мосгорнаследия не выдав алось.

«У жилого корпуса, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионал пристройка п лощадью 126 квадратных метров. Объект не соответствует строительным нормам и правилам, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан. По решению Замоскворецкого суда Москвы пристройка будет демонтирована», — рассказал Максим Гаман.

На демонтаж ответчику отводится один месяц, в противном случае город сам ликвидирует постройку, а все расходы возложит на предпринимателей.

Объекты самовольного строительства портят архитектурный облик города, представляют угрозу ж изни и здоровью граждан, так как часто возводятся без разрешительной документации, с нарушениям и строительных норм и правил. Госинспекция по недвижимости выявляет незаконные объекты, аДепартамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе выявленного самостроя.

Мосго рнаследием.

Дом правительства, построенный в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана, представляет собой замкнутый квартал, в который входят жилые дома, магазин, кинотеатр, Театр эстрады. Все эти здания конструктивно связаны между собой.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на са йте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI