Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Новая временная разметка для велосипедов и самокатов появилась на улицах Зорге, Панфилова и Но вопесчаной. Теперь москвичи и гости города, передвигающиеся на двухколесном транспорте, могут строить безо пасные и удобные маршруты по САО.

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем велоинфраструктуру в столице — в разных районах про должаем расширять велосеть. С начала сезона в САО появились новые временные велополосы. Общая их протяженность в округе составит порядка шести километров, сегодня уже готово пять кил ометров. Скоро новую велополосу обустроят на Песчаной улице», — рассказал заместитель Мэра Москвы по воп rosa transporte

Максим Ликсутов.

Сеть новых велополос в доехать на велоси педе или самокате от станций Панфиловская и Зорге МЦК к станциям метро «Полежаевская» и «Сокол», а та кже к Хорошевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.

Помимо этого, велополосы на улице Панфилова подходят к станции Стрешнево МЦК и далее соедин яются с веломаршрутом проекта «Зеленое кольцо» en Войковском районе.

От Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка: новые безопасные веломаршруты проекта «Зеленое кольцо»

Всего в этом году специалисты обустраивают 70 километров велополос, из них 60 километров распола гается во временной разметке. На сегодняшний день в столице уже доступно около 500 километров велоинфраструктуры.

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