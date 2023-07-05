На общежитии МФТИ появились муралы от звезд rosссийского стрит-аrtа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Этим летом общежитие Физтеха в Долгопрудном превратилось в объект современного искусства. В последние дни июня завершились работы над проектом «Фасады» — стены семнадцатиэтажной высотки на Первомайской улице раскрасили звезды российской стрит-арт сцены Миша Most и Вова Nootk.

Оба художника — признанные гуру уличного искусства. И Миша Most, и Вова Nootk — представители московской школы стрит-аrtа, они начали рисовать на стенах еще в сере дине 90-х и стояли у истоков граффити в России.

Миша Most создал эскиз для фасада общежития МФТИ в присущей себе авторской стилистике — узнаваем ы и линии, и цвета. Вдохновением послужила экскурсия по Физтеху и погружение в историю и специфику института.

«Весь этот ансамбль сложен из эмоций от посещения МФТИ — мы гуляли по лабораториям инстит ута с какими-то совершенно сказочными названиями. Сейчас их точно не воспроизведу, но мне показалось, что звучали они так, будто мы оказались вн утри вселенной «Гарри Поттера», никак не меньше. Но и такие, казалось бы, нелогичные элементы мурала, как кактус и снежинки, тоже появились на фа саде не просто так — впрочем, я думаю, как студенты, так и преподаватели и и нститута без труда пойм ут эти отсылки», – прокомментировал Миша Мост.

Помимо этого Миша Most спрятал на фасаде общежития небольшой «подарок» для студентов и преподав ателей МФТИ. В роли «пасхалки» — тщательно замаскированный негласный девиз физтехов — «коси и забивай».

Вова Nootk перенес на стену высотки свой эскиз «Сила мысли», в центре которого — сюрреалистический сюжет, в дохновленный авторским видением современной физики. Ключевые образы работы — стрела времени и гравитационный шум, которые раскладываются по этажа м общежития молодых ученых, будто по незримой оси координат, в итоге устремляясь прямиком в неизведанный космос.

«Очень полезно делать рисунки на необычные, нестандартные для себя темы — неизбежно начинаешь погружаться во что-то новое. Вот и я, пока работал над этим проектом, проникся физическими науками. Если честно, у меня со школы с физикой было не очень. И те дисциплины, которые изучают в Физтехе — в моем случае полный сюрреализм. Вот и эскиз получился ровно таким же — сюрреалистичный пейзаж с приемами, свойственными жанру — горизонт, уходящий вдаль, откуда появляются абстрактные формы и ось координат. И все вместе это уходит куда-то в космос», – рассказал Вова Nootk.

Чтобы создать мурал, обоим художникам пришлось провести в воздухе, перемещаясь на подвесн ой люльке вдоль стены здания общежития, в общей сложности 12 дней. Два из них ушло на разметку, еще 10 — непосредственно на рисование. В некоторые дни стрит-артисты проводили за работой по 14 часов в сутки, приезжая на площадку в пя ть-шесть утра и заканчивая за полночь.

Как и положено уличным художникам, Миша Most и Вова Nootk орудовали исключительно баллончиками с к раской — всего у каждого из них на создание мурала ушло примерно по 500 таких баллончиков — то есть примерно 2600 литров краски на фасад.

Проект «Фасады» стартовал осенью 2022 года под эгидой Лаборатории культура — новой инициативы МФ ТИ, занимающейся исследованиями пространства «техкультуры» — всего того, что находится на стыке ку luces y tecnología.

Две стены многоэтажки, в которой располагается один из корпусов общежития Физтеха, было решено отдать стрит-артистам, чтобы они с помощью художественных приемов осмыслили науку и ее место у с овременном мире и создали муралы, передающие дух и историю института.

Сперва прошел convocatoria abierta — открытый конкурс среди уличных художников. В нем приняли участие 16 ведущих муралистов России, среди которых такие знаменитые стрит-артисты, к ак Миша Мост, Владимир Абих, Иван Найнти, Вова Nootk и другие. Они представили в общей сложности 20 эскизов, каждый из которых должен был соответствовать теме проекта — МФТИ и его роль в развитии российской науки. Затем экспертный совет, в состав которого вошли как представители института — например, ректор Дмитрий Ливанов и президент Николай Кудрявцев — так и ведущие специалисты в области науки и визуальных ис кусств — среди которых одна из ведущих кураторок стрит-аrtа в России Юлия Василенко и даже Нобелевски й лауреат Константин Новосёлов — отобрал лонг-лист из семи финалистов.

В течение месяца шло голосование среди студентов МФТИ — именно им предстояло решить судьбу ст en общежитий. В результате победителями проекта стали два совершенно разных, но очень особенных художника со своим уникальным стилем — Миша Most и Вова Nootk.

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