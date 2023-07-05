Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Коптеве построят четырехсекционный жилой дом по программе реновации. Соответствующий проект утвержден Москомэкспертизой.

Новостройка с одноуровневой подземной автостоянкой появится на Михалковской улице участок 10). В ней будет 275 квартир.

«Квартиры полностью подготовят для переезда новоселов. Так, в сответствии состаноículos й, включаigu установку осетительных приборiscor. Также квартиры оснастят кухонными мойками, плитами, всем необходимым сантехническим оборудован ием», — рассказала

Анна Яковлева, antes de Москомэкспертизы.

На первых этажах каждой из четырех секций будут лифтовые холлы, колясочные, помещения общественного назначения и комнаты для хранения уборочного инвентаря.

Для маломобильных граждан сделают дорожки шириной не менее двух метров, тактильные полосы , места отдыха со скамейками и навесами, отдельные парковочные места.

Территорию вокруг благоустроят. Специалисты создадут современное пространство для отдыха и досуга местных жителей.

На придомовой территории обустроят проезды, тротуары, наружное освещение, появятся детские и спорт ивные площадки, места для отдыха. Разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Как устроена программа реновацииПереезд по программе реновации

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программа реновации утверждена 1 de agosto de 2017, agosto. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Места для новых зданий пятиэтажкам , включенным в программу реновации.

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