Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым посетила Абхазию с рабочим визитом. Поездка началась с осмотра объектов, восстанавливаемых в Гагрском, Гадаутском и Гулрыпшском районах Абхазии в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы.

Делегация оценила темпы реконструкции подстанции «Алахадзы». Ремонт позволит увеличить трансформаторную мощность объекта, что позволит наладить электроснабжение строящихся гостинично-апартаментных комплексов в Пицунде, строящихся канализационных очистных сооружений в городе Гагра и часть жилых домов Гагрского района республики.

Следующим объектом посещения стала Пицунда, где в 2026 году на 46 гектарах земли возле природного озера и реликтовой рощи будет построен крупный гостиничный комплекс «Москва-Резорт» общей площадью в 2 тыс. кв. метров. По словам авторов проекта, это будут здания разной этажности с двумя башнями, отдельным спортивным кластером и обширным фондом апартаментов и гостиничных номеров. Предприниматели рассчитывают принимать здесь ежегодно более 200 тыс. туристов.

В Гадаутском районе делегация ознакомилась с завершающим этапом реконструкции подстанции «Бзыпь» на 220 кВ. Старейшая подстанция впервые была введена в эксплуатацию в 1964 и по сей день является основным центром электропитания Гагрского и Гудаутского районов. Окончание работ запланировано в декабре нынешнего года.

В Гулрыпшском районе осмотрели территорию реконструкции двух подстанций на 110 кВ – «Агудзера» и «Дранда», которые предназначены для электроснабжения аэропорта в городе Сухум и полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт. Ознакомились также со строительством самого полигона. Работы находятся на стадии завершения. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит разгрузить уже имеющийся полигон для размещения отходов и в целом улучшит экологическую обстановку в республике.

По результатам выездных осмотров министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Стороны обсудили вопросы эффективного использования российской финансовой помощи в 2023 году, реализацию инвестиционной программы, государственную поддержку инвестиционной деятельности в республике, вопросы энергообеспечения и расширения взаимодействия в сфере туризма.

Глава Минэкономразвития РФ отметил огромный интерес, который российские инвесторы проявляют к Абхазии. В начале июня РЖД открыла движение скоростных поездов «Ласточка» между Сочи и Гаграми. В обозримой перспективе при участии российских инвесторов в республике будет восстановлен международный аэропорт «Сухум» и аэропорт «Бабушара», будут возведены три крупных гостиничных комплекса «Москва-Резорт» рядом с Пицундой.

«Все эти объекты инфраструктуры станут новыми точками роста для туристической сферы Абхазии и всей экономики страны в целом, – подчеркнул Максим Решетников. – Развитие инфраструктуры, в свою очередь, позволит российским компаниям более активно выходить на абхазский рынок и находить новые возможности для развития. Все реализованные проекты останутся здесь и будут работать на благополучие республики».

Абхазия, по его словам, способна стать туристической точкой притяжения для огромного количества россиян. Только в прошлом году страну посетило более 1 млн российских туристов. В Абхазии их привлекает красивая природа, уникальная культура и гостеприимство местных жителей.

Со своей стороны, Александр Анкваб отметил, что «все мероприятия, реализуемые в рамках основополагающих документов, подписанных между дружественными странами, Абхазией и Россией, – архиважны для граждан республики, важны для экономической стабильности и экономического развития государства». «Помимо мероприятий по восстановлению электроэнергетической системы в Абхазии, наиболее важным является запуск аэропорта.

Восстановление авиасоощения с Россией в свою очередь станет не только хорошим решением транспортных задач, но и фактором роста экономического потенциала. В реализации всех совместных мероприятий мы готовы применить системный и комплексный подход», – добавил он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI