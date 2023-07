Максим Решетников: до конца года российские инвесторы рассчитывают получить в Абхазии защиту своих капиталовложений

Source: MIL-OSI Russian Language News

рамках рабочего визита в Абхазию министр экономического развития России Максим Решетников встретился с Президентом республики Асланом Бжания.

«Со дня признания Россией независимости Абхазии на поддержку республики наша страна выделила свыше 65 млрд рублей, – напомнил российский министр. – Совместными усилиями нам удалось реконструировать более 500 объектов, полностью восстановить социальную и инженерную инфраструктуру республики. Абхазия нарастила собственные доходы – с 41,5% до 57%. В 2022 году собственные доходы республики достигли 8 млрд. рублей. В этом году страна сумела направить на развитие собственной экономики и энергетики более 900 млн рублей».

При этом помощь со стороны России сохраняется. В 2023 году Россия заложила 1,3 млрд рублей на финансирование инвестиционной программы и поддержку инвестиционной деятельности Абхазии, и ещё 4,3 млрд. рублей – на социально-экономическое развитие республики.

«Уверен, Абхазия будет и дальше наращивать финансирование приоритетных отраслей из собственных источников и продолжит движение к экономической самостоятельности, – подчеркнул Максим Решетников. – От точечных решений нашим странам удалось перейти к принятию полномасштабной госпрограммы. Абхазия наладила взаимодействие власти и бизнеса, научилась привлекать инвестиции, возместила затраты на приобретение российского оборудования, внедрила в экономику новые инструменты льготного кредитования в сфере поддержки малого и среднего бизнеса».

Стороны подвели итоги в сфере социальной поставки электроэнергии и поддержки инвестиционной деятельности в республике. В этом году Президент России одобрил Абхазии межгосударственный экспортный кредит на установку приборов учета электроэнергии сроком на 3 года, общим объемом в 1,3 млрд рублей. За первый квартал нынешнего года Россия направила в республику весь запланированный на год объем электроэнергии – 600 млн. кВтч на сумму 2,1 млрд. рублей.

«Для привлечения инвестиций в экономику Абхазии необходимо принять нормативную базу, которая максимально защитит капиталовложения и создаст инструменты для поддержки инвесторов, – отметил российский министр. – Надеемся, что к концу года в Абхазии будет принят новый закон об инвестиционном товариществе, будут внесены необходимые изменения в существующие законы об электроэнергетике и инвестиционной деятельности».

К концу года страны планируют подписать межправительственное соглашение по крупным инвестпроектам, которое позволит российским компаниям получить гарантии неизменности условий реализации проектов. При этом абхазские бизнесмены смогут рассчитывать на новые заказы, а жители – на новые рабочие места.

«На данном этапе у республики есть два крупных проекта, для запуска которых важна стабилизация условий – это проект строительства трех крупных гостиничных комплексов рядом с Пицундой и восстановление аэропорта «Бабушара». Оба проекта – драйверы для туристического сектора. С учетом переориентации турпотока россиян Абхазия может стать новым центром притяжения для российских туристов», – резюмировал Максим Решетников.

“Абхазия планомерно исполняет взятые на себя обязательства по реализации инвестиционной программы социально-экономического развития, и очень важно, что в последние годы в республике наблюдается рост собственных доходов, увеличивается товарооборот. Нам важно расширять имеющиеся возможности, и восстановление воздушного сообщения будет мощнейшим рывком в этом направлении. Хочу отметить внимание и поддержку руководства Российской Федерации в этих вопросах. Убежден, что все предпринятые усилия принесут нужный результат”, – отметил Аслан Бжания.

