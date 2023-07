Итоги рабочей встречи представителей ГУУ и Ассоциации «ТАМА»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 июля 2023 года состоялась первая после вступления Государственного университета управления в Ассоциацию «ТАМА» и подписания сторонами соглашения о взаимодействии рабочая встреча представителей ГУУ, партнёров университета и Ассоциации.

Во встрече приняли участие: директор Ассоциации «ТАМА» Норайр Блудян, проректор ГУУ Мария Карелина, заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Алексей Степанов, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, заместитель начальника Управления координации научных исследований Максим Плетнёв, а также заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» университета МАДИ Дмитрий Мороз.

Участниками были утверждены направления сотрудничества в рамках научно-исследовательской работы для развития Москвы. Отдельное внимание было уделено реализации проектов по направлению деятельности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В том числе, стороны обсудили вопросы по совместному участию в грантовой поддержке на реализацию научно-исследовательских работ в интересах Департамента – развитие транспортной системы столицы и управление её объектами, повышение дорожной безопасности и других направлениях.

По итогам встречи было принято решение сформировать предложения по возможным тематикам научно-исследовательских работ в интересах города Москвы.

Сотрудничество ГУУ с Ассоциацией «ТАМА» стремительно развивается. Напомним, что первая встреча с директором Транспортной ассоциации московской агломерации Норайром Блудяном прошла 20 июня, уже через неделю Владимир Строев обсудил с ним дорожную карту сотрудничества, а ещё спустя неделю ГУУ уже в Ассоциации и приступает к работе.

Всем абитуриентам, задумавшим поступление в наш университет, стоит обратить внимание на темпы работы ГУУ. То же предстоит и вам – не только изучение теории государственного и муниципального управления, экономики, права, маркетинга, гостиничного дела и прочих направлений, но и работа над конкретными проектами от работодателей.

