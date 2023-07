Инициативы политехников вошли в топ-1000 проектов для развития России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты, аспиранты и работники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого приняли участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Из 23 557 проектов, поданных в этом году на форум, тысяча лучших получат поддержку в рамках комплексного механизма реализации общественно значимых инициатив и проектов. В том числе четыре инициативы политехников.

А проект Василия Петрова «Против смерти — инновационные дыхательные смеси газов», поддержанный Высшей школой технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий СПбПУ, вошёл к тому же в топ-100. В команде этого проекта — Мария Майорова и Иван Майоров из Лаборатории «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования», Иван Иванов из Высшей школы высоковольтной энергетики. Авторы идеи предлагают разработку инновационных смесей газов, терапевтический эффект от которых позволит в несколько раз снизить преждевременную смертность и инвалидизацию от неинфекционных и некоторых инфекционных заболеваний, ранений и травм с большой кровопотерей, ожогов, а также повысить эффективность выхаживания недоношенных и доношенных детей, увеличить период активной здоровой жизни за счёт выявленных эффектов: антигипоксического, анксиолитического, гибернатического, анальгетического и седативного.

Проект «Цифровая платформа „ПолиКапитал“ — площадка для построения карьерных траекторий студентов с возможностью коммуникации с потенциальными работодателями» — разработала команда начальника Управления молодёжной политики Ивана Хламова, в которую также входят директор Центра формирования контингента Варвара Сотова, менеджер Центра по работе с абитуриентами Наталья Иванова, выпускница ИПМЭиТ Александра Синявина, ведущий специалист Дирекции основных образовательных программ Алёна Итс, выпускники ИКНТ Иван Морозов и Валентина Гурина. Проект позволяет с помощью искусственного интеллекта оценить накопленный опыт студента, построить персональную траекторию развития, учитывающую индивидуальную образовательную и карьерную траектории в университете, и рассчитать капитализацию выпускника исходя из его инвестиционной привлекательности.

Идея проекта профессора Высшей школы теоретической механики и математической физики Физико-механического института Владимира Иванова «Голографическая навигационная система для хирургии на базе технологий дополненной реальности» состоит в построении при помощи очков дополненной реальности по данным МРТ или КТ объемной голограммы внутреннего строения пациента в определённой зоне с последующей подачей её на очки с точной привязкой изображения к телу пациента, что позволит врачу на этапах планирования и проведения операции видеть не только самого пациента, но и всё, что находится у него внутри.

Проект студенток Высшей школы административного управления ИПМЭиТ Анны Сизовой и Виктории Резинкиной «Разработка методики по выбору направления обучения с использованием типов личности DISC» представляет собой комплексную профориентационную методику, которая позволит абитуриенту по типу личности подобрать направление для подготовки.

