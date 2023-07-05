Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Инвесторы построят и передадут городу детский сад, образовательный комплекс и две школы по д оговорам участия, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имуществ енно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне этого года согласованы договоры участия, по которым инвесторы должны построить и переда ть городу один детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, а также две школы и один образовательн ый комплекс на 2,9 тысячи учащихся. В проекты будет инвестировано более восьми миллиардов рублей. Учреждения образования должны быть построены с 2024 по 2028 год», — рассказал он.

Механизм обеспечения жителей столицы объектами социальной, транспортной и инженерной инфрастру ктуры Мэр Москвы утвердил в феврале 2021 года. Город заключает с девелоперами договоры участия в развитии и благоустройстве территорий, по котор ым они в рамках проектов строительства жилья создают и передают столице необходимые здания.

«Больше всего объектов появится в Западном административном округе — там возведут один детский са д и две школы более чем на 2,1 тысячи мест. Инвестиции в эти проекты составят 4,9 миллиарда рублей. На северо-западе столицы построят образовательный комплекс, рассчитанный на 1,1 тысячи учеников y воспитанников. В его строительство вложат 3,1 миллиарда рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководит ель столичного Департамента городского имущества

Максим Гаман.

Анастасия Пятова, председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строите льстве и контролю в области долевого строительства, добавила, что договоры по указанным объектам е ще не подписаны и находятся на финальной стадии согласования. В районе Очаково-Матвеевское должны построить детский сад и две школы, а в районе Покровское-Стрешн ево — учебный комплекс со школой и детским садом.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI