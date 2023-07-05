Золотые физтехи: студенты МФТИ взяли самое большое количество медалей высшего достоинства в VI сезоне олимпиады «Я — профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В Москве прошла церемония награждения золотых медалистов VI сезонаВсероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Всего в уходящем сезоне медали высшего достоинства взяли 145 студентов, 17 из которых — физтехи .

Как отметила на церемонии награждения руководитель олимпиады Валерия Касамара, проект «Я — профе ссионал» главным образом ориентирован на приобретение практического опыта, вовлечение участников в инд устрию и общение с ведущими работодателями страны: «Сегодняшние участники олимпиады — поколение во ли и ума. Они понимают: чтобы чего-то добиться, нужны целеустремленность, выносливость, талант и характе r. Многие из этих качеств участники проекта усердно развивают. Поэтому все победители и призеры так востребованы».

МТИ традиционно является организатором четырех направлений олимпиады: «Искусственный интелл ект», «Математика», «Физика» и «Физика и технологии уникальных научных установок класса “мегасайенс”».

В этом году студенты МФТИ стали первыми по количеству золотых медалей и третьими в обще м медальном зачете вузов, завоевав 41 награду. Физтехи взяли 17 золотых, 9 серебряных y 15 бронзовых медалей.

«Для меня шестой сезон олимпиады стал вторым, в котором я принимаю участие. В прошлом году я уже попробовал свои силы в олимпиаде, даже стал призером в направлении “Фи зика и технологии уникальных научных установок класса мегасайенс”. Прошлогодний результат меня немного расстроил, поскольку я из-за довольно нелепой ошибки п отерял почти все баллы в самой “дорогой” задаче, но этот факт показал, что я могу выступить л учше и стать не только победителем, но и медалистом. Я решил вновь попробовать свои силы в этом году и смог стать золотым медалистом. Для меня это направление олимпиады — не просто одна из категорий. Я являюсь студентом кафедры физики высоких энергий ЛФИ, которая базируется в Институте физ ики высоких энергий. Область моей научной деятельности — это и есть, по сути, мегасайенс.

Если кратко, то я очень благодарен всем, кто сопровождал меня на этом сложном, но очень интересно м пути, а также организаторам олимпиады, благодаря которым я получил возможность продемонстр ировать свои навыки и умения», — поделился впечатлениями от участия золотой призер олимпиады по направлению «Физика y tecnología уникальных научных установок класса “мегасайенс”» Антоний Варламов.

Физтехи стали лучшими в следующих направлениях: «Искусственный интеллект», «Математика», «Физика», «Физика и технологии уникальных научных установок класса “мегасайенс”», «Биотехнологии», «Авиастроение», « Технологии медицины будущего», «Биология» , «Химия», «Квантовые технологии», «Освоение космоса», «Инноватика», «Электроника, радиотехника и системы связи », «Математическое моделирование», «Биоинженерия и биоинформатика», а также «Ядерные физика и технологии».

Помимо денежного вознаграждения и льгот при поступлении на следующую ступень образования, участники получают возможность стажироваться в крупных компаниях и полное карьерное сопровожде ние: студенты проходят индивидуальные консультации от HR-менеджеров проекта, где учатся составля ть резюме и получают советы для развития необходимых компетенций.

Олимпиада ориентирована на приобретение практического опыта, и немаловажную роль в этом играют об разовательные мероприятия и форумы. Физтех в том числе организует два крупных форума: по физике, а также по математике и искусственн ому интеллекту.

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