ГУУ вошёл в топ-10 вузов России по уровню зарплат молодых специалистов в правовой отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 июля 2023 года рекрутинговый портал SuperJob представил рейтинг вузов России 2023 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в правовой отрасли и окончивших вуз в 2017—2022 годах. Государственный университет управления занял в рейтинге 9 место, поднявшись на одну позицию с прошлого года.

Средние зарплаты выпускников ГУУ в юридической отрасли за год выросли на 8 000 рублей и сегодня составляют в среднем 95 000 рублей в месяц. Доля оставшихся в городе обучения равна 88%, а средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 86,2 балла.

9 строку в этом году ГУУ делит с Пермским государственным национальным исследовательским университетом, однако если зарплаты наших выпускников в среднем выросли на 8000 рублей, как уже было сказано выше, то к зарплатам пермских выпускников с прошлого года добавилось только 5000 рублей.

Напомним, что в июне ГУУ вошёл в топ-10 рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов, который опубликовал тот же портал SuperJob.

По словам ректора ГУУ Владимира Строева, такой успех во многом определяется симбиозом традиционных методов обучения с проектным образованием, практикуемым в университете. Эта форма позволяет учащимся решать практические задачи, которые ставятся предприятиями и бизнесом. Благодаря этому работодатели подбирают себе персонал ещё на стадии его обучения в вузе, заранее знают на что способны кандидаты и потому готовы платить выпускникам достойные зарплаты.

Портал SuperJob.ru — один из лидеров на рынке онлайн-рекрутмента в России. Основная деятельность портала направлена на предоставление информационных услуг соискателям и работодателям. На сегодняшний день в базу данных сайта ежедневно добавляется более 65 000 новых резюме специалистов и публикуется более 10 000 объявлений о вакансиях.

Рейтинг можно посмотреть здесь: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/

