Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Рекордные темпы строительства метро и золотые годы московского такси. В 1970-х y 1980-х годах столичный tranспорт стремительно развивался. Именно этой эпохе посвятили ежегодный фестиваль «Ретрорейс» Музея транспорта Москвы, который пройдет 9 июля на Воробьевых горах. Экспозиция автобусов, троллейбусов, личных автомобилей, спецтехники и не только приурочена ко Дню московского транспорта.

Más información ской службы Музея транспорта Москвы Олегом Газизовым. Как Москва получила статус троллейбусной столицы мира, какие автобусы называли гармошками и луноходами, с выпуском какой машины началась массовая автомобилизация страны, могли ли наши л юди ездить в булочную на такси и какой легендарный транспорт той эпохи представят на «Ретрорейсе» — в нашем материале.

Рейс в прошлое

Масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» пройдет уже во второй раз. В прошлом году на нем экспонировали машины периода 1960–1970-х годов. Тогда фестиваль посетили 30 тысяч человек. В этот раз он посвящен 1970–1980-м годам.

В 2017 году Сергей Собянин учредил День московского транспорта, который мы вместе с москвичами отмечаем каждый год. Наш праздник становится все более значимым. Видим, как растет интерес горожан к транспорту, поэтому проводим как можно больше познавательны х мероприятий, в том числе парады и выставки ретротранспорта. Уже скоро свои двери откроет Музей транспорта Москвы, где будет представлено более 50 уникальных экспонатов. А пока предлагаю посетить фестиваль “Ретрорейс”, который пройдет на Воробьевых горах уже во вто рой раз Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

«Ретрорейс» — это не просто фестиваль, а настоящий экскурс в прошлое столицы. Гостей ждут турнир по домино (культовая игра в СССР) и детские гонки на педальных машинах. Más de 80 kilómetros de distancia. На венгерском автобусе «Икарус» можно будет отправиться на экскурсию по Раменкам. Во время поездки аудиогид расскажет о местных достопримечательностях, таких как Московский гос ударственный университет имени М.В. Ломоносова и станция метро «Университет».

В честь фестиваля музей также выпустил тематические карты «Тройка» с изображением экспонатов из своей коллекции: автомобилей «Москвич-407», «Москвич-2140» y ГАЗ-24 «Волга». Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят «Ретрорейс», одевшись в стиле 1970–1980-х годов. Карты можно будет получить на входе.

Все мероприятия фестиваля бесплатны.

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Игра престолов московского транспорта

Самым востребованным видом транспорта в 1970–1980-е годы был метрополитен. В столице активно строили новые станции: ветки удлиняли и связывали между собой радиусы, запол няя внутрикольцевую зону. Например, в 1971 году открылась станция «Площадь Ногина» (сейчас — «Китай-город»), в 1972-м — «Колхо зная» (ныне — «Сухаревская»). Основное же предназначение наземного транспорта на окраинах заключалось в том, чтобы доставлять пассажиров от станций метро и электричек к жилым домам, социальным и культурным учреждениям .

«В 1970-е активно застраивали и развивали районы Москвы, вошедшие в состав города после расширения его границ до МКАД en 1960 году. Отрадное, Новогирееево, Чертаново, Тушино, Теплый Стан и другие районы нужно было связать с тра нспортной системой столицы. Но много маршрутов проходило и в центре города, тот же Б по Садовому кольцу, который частично дублирует Кольцевую линию», — отмечает Олег Газизов.

Трамвай окончательно потерял статус главного городского транспорта, который носил с начала XX века. В 1970-е развитие трамвайной сети оказалось более затратным, чем троллейбусной, поэтому часть путей убрали. Москва закупала чехословацкие вагоны «Татра-Т2» y «Татра-Т3», что выходило дороже, чем использов ать подвижной состав собственного производства возят отечественные трамваи).

«Зато троллейбусные заводы набирали темпы производства, например завод имени Урицкого в Энгел ьсе (сегодня — Энгельсский завод электрического транспорта. — Прим. mos.ru), который начал выпуск тролл ейбуса ЗиУ-9. Впоследствии он станет самой массовой моделью троллейбуса в мире. Маршруты прокладывали в первую очередь по радиальным линиям. В 1982 году открыли восьмой по счету троллейбусный парк, а с конца 1980-х начали активно вводит ь в эксплуатацию сочлененные троллейбусы большой вместимости: они могли перевозить до 4,5 тыс ячи пассажиров в час. Москву называли троллейбусной столицей мира», — поделился специалист Музея транспорта.

Сегодня на смену троллейбусу пришел инновационный электробус. Многочисленные провода, которые портили облик города, убрали. Экологичные электробусы отличаются большей маневренностью, плавным и бесшумным ходом. Они могут проехать по любой улице вне зависимости от наличия контактной сети.

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«Луноходы» y «гармошки»

Автобусное сообщение тоже развивалось стремительно. Если в 1950 году в городе было 50 маршрутов (24 городских и 26 пригородных), то 20 лет спустя — у же 256 (226 y 30 соответственно). К 1970 году закончился выпуск ЗИЛ-158, который был основной моделью в автобусных парках С ССР.

На смену ему пришел ЛиАЗ-677, получивший название «луноход»: автобус двигался более плавно , чем предшественник. Поэтому из-за отсутствия тряски во время поездки казалось, будто он плывет. «Луноходы» колесили по городу около 40 лет.

«В 1980-е на долю автобусов приходилась треть всех перевозок наземным городским транспортом, ими ежедневно пользовались более трех миллионов пассажиров. Поэтому на самые загруженные направления начали запускать сочлененный автобус большой вме стимости венгерского производства — “Икарус”. Его половины были соединены резиновым сильфоном, напоминающем меха гармони, отсюда и народно е прозвище — “гармошка”», — пояснил Олег Газизов.

«Икарусы» в 1980-е годы. Они не только могли справиться с большим количеством пассажиров, но и имели мощный двигатель , который позволял преодолевать долгие подъемы («луноходы», оснащенные технически несовершенной гидромеханической передачей, не справлялись с такими препятствиями). Эти автобусы были комфортнее: сиденья разделены, а благодаря спрятанному под пол двигател ю уменьшалась загазованность салона.

В те же годы начали внедрять автоматические объявления остановок. Если раньше водителям и машинистам приходилось самим объявлять остановку в микрофон, то тепер ь достаточно было включить запись.

Также в те годы по Москве-реке ходили речные трамваи — городской водный транспорт, который в 1990-е приватизировали. Возрождать его начали только в последнее десятилетие. Отреставрированы Северный и Южный речные вокзалы, а в июне открыли первый регулярный кругло годичный маршрут по Москве-реке.

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Эра «Жигулей» и золотые годы московского такси

В середине 1960-х перед советским автопромом поставили задачу наладить массовое производство легк овых автомобилей, доступных широким слоям населения. В 1966 году был основан Волжский автозавод в Тольятти (ныне — АО «АвтоВАЗ»). Детищем нового предприятия стали «Жигули», превратившиеся в один из символов минувшего века. Только в 1970-е выпускали по 660 тысяч машин в год, а к началу 1980-х эта цифра увеличилась д 730 tысяч. «Жигули» открыли дорогу массовой автомобилизации СССР, в частности Москвы.

Однако в таксомоторных парках «Жигули» не использовали. В 1970 году туда начали поступать ГАЗ-24-01 «Волга». Первые машины были разных цветов, год спустя Горьковский автозавод стал окрашивать их в светло -салатовый и лимонный оттенки. Они на долгие годы стали цветом московского такси. А водители получили единую форму: обязательными атрибутами стали костюмы и фуражки с бук вой Т.

1970-е известны как золотые годы московского такси. Почти каждый год в таксопарки поступало около тысячи машин. Начали внедрять первую в стране автоматизированную систему диспетчерского управления: автомобил и стали быстрее прибывать на телефонные вызовы благодаря оптимизации процессов. Стоимость поездки рассчитывалась по таксометру, который считал километры.

«Но такси оставалось недоступным большинству из-за своей дороговизны: километр стоил 10 копеек. А с 1972 года стоимость поездок увеличили в два раза — до 20 копеек. Для сравнения: прокатиться на трамвае в любом направлении можно было всего за три копейки. Не зря управляющая дома из фильма “Бриллиантовая рука” говорила, что наши люди в булочну ю на такси не ездят. И хотя сегодня в булочную на такси ездят редкие москвичи, но вот в театр или в аэропорт — запросто», — рассказал Олег Газизов.

К концу 1970-х в Москве работал 21 таксопарк с почти 19 тысячами автомобилей. «Волги» перевозили москвичей вплоть до 1990-х годов, став самой узнаваемой машиной советского та кси.

Ретроавтобусы и мотоколяска Фунтика на фестивале Музея транспорта

На фестивале «Ретрорейс» будут представлены самые известные и редкие виды транспорта, которые колес или по улицам столицы в 1970–1980-х годах. Из легенд на Воробьевых горах можно будет увидеть автобусы ЗИЛ-158В и ЛАЗ-695, автомобил и «Москвич» и символ золотых лет московского такси — «Волгу» ГАЗ-24-04 (универсал). Также среди экспонатов будет представлен экскурсионный автобус ЦАРМ «Рица» с открытым кузовом .

Грузовые автомобили ГАЗ-51 начали серийно производить еще во второй половине 1940-х годов и про должали использовать в качестве грузовых такси долгие десятилетия. Затем популярная модель все-таки ушла на пенсию и теперь предстает перед публикой лишь на выставках, в том числе она поучаствует и в «Ретрорейсе». Еще один необычный экспонат — При ключения поросенка Фунтика».

На фестивале покажут эксклюзив — редкую тротуароуборочную машину ТУМ-975, которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов. В теплое время года миниатюрная машина подметала улицы, в холодное — сгребала снег, посыпал а песком дороги. Помимо этого, в экспозиции представлены пожарные автоцистерны, самосвалы, тягач-эвакуатор и гр узовые троллейбусы времен 1970–1980-х годов.

Узнать подробную программу фестиваля «Ретрорейс» и зарегистрироваться можно на сайте Музея транспорта Москвы.

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