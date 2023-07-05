Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столице начался прием заявок en el programa «Экспортеры 2.0». В ней могут принять участие предприниматели, которые уже имеют опыт внешнеэкономической деят ельности или только планируют вывести свои товары и услуги на международный уровень. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Проект в девятый раз проводит Московский экспортный центр (МЭЦ). Сейчас идет обучение восьмого потока, а выпускники предыдущего — седьмого — набора поставили з а рубеж товары на сумму более полумиллиарда рублей.

«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень . Заявки на новый поток принимаются до 8 августа», — отметила Наталья Сергунина.

Наставники проведут для предпринимателей практические занятия и мастер-классы, расскажут, как про считать рентабельность продукта, изучить примеры конкурентов и оценить спрос на экспортных рынках . Участники выполнят задания самостоятельно и в отраслевых группах. школы управления «Сколково».

За все время благодаря МЭЦ обучение прошли почти 180 компаний. Среди них — столичный разработчик программного обеспечения, который теперь сотрудничает с партн ерами из Таиланда. Другой участник — производитель продуктов для здорового питания. Он экспортирует товары в Юго-Восточную Азию. Компания, предоставляющая в аренду мягкие контейнеры для перевозки сыпучих грузов, закл ючила сделку с партнерами из Белоруссии, а бренд мебели для киберспортсменов запустил продажи en Казахстане.

Правительство Москвы компенсирует 85 процентов стоимости обучения. Присоединиться к программе могут физические или юридические лица, у которых уже есть продукт или услуга для продажи за рубежом. Также участники должны быть зарегистрированы на территории столицы не менее полугода назад и не иметь бюджетных задолженностей свыше 100 тысяч рублей.

Московский экспортный центр, подведомственный столичному Separación previa e innovación; убежных рынках. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономи ческой деятельности.

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