Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вечернее время теплого летнего дня. Вокруг спортивного комплекса Новосибирского государственного университета гуляют студенты, а внутри здания – в большом зале – началась тренировка по бадминтону.

Когда я захожу в комплекс, меня встречает тишина, и лишь прислушавшись, можно уловить голос тренера. Хлопок двери раздевалки отвлекает, и я вижу Анну Пушкаревскую – шестикратную чемпионку России и члена национальной сборной по парабадминтону. Анна учится в магистратуре Факультета естественных наук НГУ и является победителем в номинации «Спортсмен года» регионального конкурса «Студент года».

Мы вместе проходим через раздевалку в спортивный зал, разделенный линиями на четыре площадки. По всему помещению растянута сетка для игры, по разным сторонам находятся спортсмены, которые уже во всю тренируются.

— Откуда у тебя зародился интерес к спорту?

— Спорт – это часть моей жизни. Я с детства пробовала себя в разных направлениях. Спорт – это эмоции, сила, уверенность и выплеск. Мне нравится тратить энергию на то, чтобы делать себя лучше, — отвечает Анна, пока мы идем в сторону тренера.

Тренер – женщина в желтой футболке – Надежда Ряттель, стоит на одном месте и перемещает свой взгляд по линии игры. Хлопок в ладоши, пара фраз, и игроки по ее указанию меняются соперниками.

— Почему ты выбрала парабадминтон?

— Это игра, где нужно быть скоростным и техничным. Кто-то любит цикличность и однотипность движения, а в бадминтоне ее нет. Потому что каждое движение неповторимо, каждый удар и каждый розыгрыш отличаются друг от друга. И мне это нравится, — делится Анна, подавая знаком поднятой руки тренеру, что она готова играть.

В зале тренируются спортсмены, которые легко и быстро двигаются по размеченным площадкам. Они метко отбивают перьевой воланчик, продолжая азартную битву. Играют без единого слова, потому что каждый отбитый или подаваемый удар говорит сам за себя.

— Когда ты поняла, что спорт стал для тебя чем-то большим?

— Когда я попала в сборную России. И это стало моей большой ответственностью, — отвечает Анна, пока ждет своей игры.

Она разминает шею и голеностопы одновременно, зорко оценивая, как играют другие.

— Каким образом НГУ поспособствовал росту твоих результатов в спорте?

— Думаю, повышенной государственной академической стипендией. Также у нас есть кафедра физвоспитания и социальная поддержка. В университете хорошо работает социальное управление благодаря Жанне Яковлевне Ермоле. Она и ее команда занимаются активным развитием разных форм поддержки студентов, — договаривает Анна, как ее зовут на игру.

Кафедра физического воспитания НГУ также готова профинансировать студенту проезд на соревнования и обратно, обеспечить инвентарем и оборудованием для тренировок.

Я остаюсь стоять в стороне, у стены зала, чтобы никому не помешать. Спортсмены-студенты меняются парами и соперниками, продолжая оттачивать движения. Анна играет против студента-иностранца. Их здесь много, примерно половина. А всего спортсменов было мною насчитано двадцать семь человек.

Анна дерзко и молниеносно отбивает каждый удар. Ее ловкость и маневренность вполне заметна с игрой других спортсменов.

— Анна делает хорошие успехи в спорте. Она стала заниматься парабадминтоном с 11 класса ФМШ НГУ, и с каждым годом она более усердно работает над собой, — делится тренер Надежда Ряттель, находя секунды времени между пристальным наблюдением за игрой.

Анна машет своему сопернику и идет ко мне навстречу. В зале вновь происходит смена позиций. Тренер четким и громким голосом говорит, кто с кем играет.

Мы отходим с Анной в раздевалку, пока у нее есть пара минут на отдых перед очередной игрой. Анна присаживается на скамью и находит бутылку воды. Я решаю не создавать некомфортное положение и присаживаюсь рядом с ней.

— Насколько для тебя было важным этапом войти в сборную России?

— Я этого не ожидала. Я ехала на чемпионат России и думала о третьем месте, но получила первое. И благодаря победе меня позвали в сборную. Мне кажется, я до сих пор не осознала этот факт. Но понимаю, что это шанс показать себя, — отвечает Анна и отпивает из бутылки пару глотков воды.

Из зала вновь слышится голос тренера. Она ведет счет за парой игроков.

— И как ты совмещаешь учебу в НГУ и занятия спортом?

— В науке и спорте разные темпы, часто приходится акклиматизироваться, и не всегда получается хорошо. Например, сейчас я в академическом отпуске, потому что дописываю диплом, который требует практической работы и определенного количества времени.

На данный момент Анна занята написанием магистерской диссертации в лаборатории структурной биологии ИХБФМ СО РАН под руководством Александра Анатольевича Ломзова.

— Спорт стал твоей работой?



— Да, потому что я представляю Новосибирский центр высшего спортивного мастерства и нахожусь у них на ставке. Также я член сборной России, что тоже подразумевает постоянные командировки, сборы, прохождения углубленных медицинских обследований, чтобы получать допуски. Это часть моей жизни, которую я могу назвать работой, — уверенно отвечает Анна и убирает бутылку воды, а из зала слышится ее имя.

Она проводит оставшуюся двухчасовую тренировку игру за игрой и более не рассчитывает на отдых. Уверенный взмах ракеткой, и воланчик вновь отбит ею.

Голос тренера оповещает об окончании тренировки, и в зале наконец-то можно услышать громкие голоса спортсменов, которые устало шагают к раздевалкам. Лишь пара из них остается, чтобы снять сетку с площади всего помещения.

Мы с Анной остаемся в зале на скамье. Она предупреждает, что хочет отдохнуть здесь в тишине.

— Ты решила пойти на молекулярную биологию? Почему именно такой выбор? — Потому что Факультет естественных наук – это гарантия качества знаний для молодых ученых, которые хотят заниматься биологией и химией. А молекулярная биология – это стык этих двух емких наук. Мне нравится ставить эксперименты и оценивать результаты, делать выводы. — Но ведь когда-то может встать вопрос: спорт или наука? Что ты выберешь? — Я задаю себе этот вопрос каждый день, — Анна кивает головой и улыбается. — И до сих пор не могу ответить себе на него честно. С одной стороны, мне нравится спорт и поездки на соревнования. С другой, мне нравится работать в лаборатории, ставить эксперименты и участвовать в конференциях. Поэтому пока что у меня нет ответа на этот вопрос.

— Какие советы ты можешь дать другим людям, которые хотят реализовать себя в спорте, науке или в любом другом направлении?

— Не бояться. И делать то, что нравится. И лишь в этом случае что-то получится.

Еще до нашей встречи Анна поделилась своей любимой фразой: «Трудности будут, но итог хорош!». Глядя на нее – уверенную в себе девушку – отражение фразы видно в том, каких высот она добилась в спорте и науке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI