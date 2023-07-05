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В здоровом теле ученый ум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вечернее время теплого летнего дня. Вокруг спортивного комплекса Новосибирского государственного университета гуляют студенты, а внутри здания – в большом зале – началась тренировка по бадминтону.

Когда я захожу в комплекс, меня встречает тишина, и лишь прислушавшись, можно уловить голос тренера. Хлопок двери раздевалки отвлекает, и я вижу Анну Пушкаревскую – шестикратную чемпионку России и члена национальной сборной по парабадминтону. Анна учится в магистратуре Факультета естественных наук НГУ и является победителем в номинации «Спортсмен года» регионального конкурса «Студент года».  

Мы вместе проходим через раздевалку в спортивный зал, разделенный линиями на четыре площадки. По всему помещению растянута сетка для игры, по разным сторонам находятся спортсмены, которые уже во всю тренируются.  

— Откуда у тебя зародился интерес к спорту?

— Спорт – это часть моей жизни. Я с детства пробовала себя в разных направлениях. Спорт – это эмоции, сила, уверенность и выплеск. Мне нравится тратить энергию на то, чтобы делать себя лучше, — отвечает Анна, пока мы идем в сторону тренера.  

Тренер – женщина в желтой футболке – Надежда Ряттель, стоит на одном месте и перемещает свой взгляд по линии игры. Хлопок в ладоши, пара фраз, и игроки по ее указанию меняются соперниками. 

 Почему ты выбрала парабадминтон?

Это игра, где нужно быть скоростным и техничным. Кто-то любит цикличность и однотипность движения, а в бадминтоне ее нет. Потому что каждое движение неповторимо, каждый удар и каждый розыгрыш отличаются друг от друга. И мне это нравится, — делится Анна, подавая знаком поднятой руки тренеру, что она готова играть.

В зале тренируются спортсмены, которые легко и быстро двигаются по размеченным площадкам. Они метко отбивают перьевой воланчик, продолжая азартную битву. Играют без единого слова, потому что каждый отбитый или подаваемый удар говорит сам за себя. 

 Когда ты поняла, что спорт стал для тебя чем-то большим?

— Когда я попала в сборную России. И это стало моей большой ответственностью, — отвечает Анна, пока ждет своей игры.

Она разминает шею и голеностопы одновременно, зорко оценивая, как играют другие.

— Каким образом НГУ поспособствовал росту твоих результатов в спорте?

— Думаю, повышенной государственной академической стипендией. Также у нас есть кафедра физвоспитания и социальная поддержка. В университете хорошо работает социальное управление благодаря Жанне Яковлевне Ермоле. Она и ее команда занимаются активным развитием разных форм поддержки студентов, — договаривает Анна, как ее зовут на игру.

Кафедра физического воспитания НГУ также готова профинансировать студенту проезд на соревнования и обратно, обеспечить инвентарем и оборудованием для тренировок.

Я остаюсь стоять в стороне, у стены зала, чтобы никому не помешать. Спортсмены-студенты меняются парами и соперниками, продолжая оттачивать движения. Анна играет против студента-иностранца. Их здесь много, примерно половина. А всего спортсменов было мною насчитано двадцать семь человек.

Анна дерзко и молниеносно отбивает каждый удар. Ее ловкость и маневренность вполне заметна с игрой других спортсменов.

Анна делает хорошие успехи в спорте. Она стала заниматься парабадминтоном с 11 класса ФМШ НГУ, и с каждым годом она более усердно работает над собой, — делится тренер Надежда Ряттель, находя секунды времени между пристальным наблюдением за игрой.    

Анна машет своему сопернику и идет ко мне навстречу. В зале вновь происходит смена позиций. Тренер четким и громким голосом говорит, кто с кем играет.

Мы отходим с Анной в раздевалку, пока у нее есть пара минут на отдых перед очередной игрой. Анна присаживается на скамью и находит бутылку воды. Я решаю не создавать некомфортное положение и присаживаюсь рядом с ней.

Насколько для тебя было важным этапом войти в сборную России?

Я этого не ожидала. Я ехала на чемпионат России и думала о третьем месте, но получила первое. И благодаря победе меня позвали в сборную. Мне кажется, я до сих пор не осознала этот факт. Но понимаю, что это шанс показать себя, — отвечает Анна и отпивает из бутылки пару глотков воды.

Из зала вновь слышится голос тренера. Она ведет счет за парой игроков.

И как ты совмещаешь учебу в НГУ и занятия спортом?

В науке и спорте разные темпы, часто приходится акклиматизироваться, и не всегда получается хорошо. Например, сейчас я в академическом отпуске, потому что дописываю диплом, который требует практической работы и определенного количества времени.

На данный момент Анна занята написанием магистерской диссертации в лаборатории структурной биологии ИХБФМ СО РАН под руководством Александра Анатольевича Ломзова.

 Спорт стал твоей работой?

Да, потому что я представляю Новосибирский центр высшего спортивного мастерства и нахожусь у них на ставке. Также я член сборной России, что тоже подразумевает постоянные командировки, сборы, прохождения углубленных медицинских обследований, чтобы получать допуски. Это часть моей жизни, которую я могу назвать работой, — уверенно отвечает Анна и убирает бутылку воды, а из зала слышится ее имя.

Она проводит оставшуюся двухчасовую тренировку игру за игрой и более не рассчитывает на отдых. Уверенный взмах ракеткой, и воланчик вновь отбит ею.

Голос тренера оповещает об окончании тренировки, и в зале наконец-то можно услышать громкие голоса спортсменов, которые устало шагают к раздевалкам. Лишь пара из них остается, чтобы снять сетку с площади всего помещения.

Мы с Анной остаемся в зале на скамье. Она предупреждает, что хочет отдохнуть здесь в тишине.

— Ты решила пойти на молекулярную биологию? Почему именно такой выбор?

Потому что Факультет естественных наук – это гарантия качества знаний для молодых ученых, которые хотят заниматься биологией и химией. А молекулярная биология – это стык этих двух емких наук. Мне нравится ставить эксперименты и оценивать результаты, делать выводы.

— Но ведь когда-то может встать вопрос: спорт или наука? Что ты выберешь?

Я задаю себе этот вопрос каждый день, — Анна кивает головой и улыбается. — И до сих пор не могу ответить себе на него честно. С одной стороны, мне нравится спорт и поездки на соревнования. С другой, мне нравится работать в лаборатории, ставить эксперименты и участвовать в конференциях. Поэтому пока что у меня нет ответа на этот вопрос.

— Какие советы ты можешь дать другим людям, которые хотят реализовать себя в спорте, науке или в любом другом направлении?

Не бояться. И делать то, что нравится. И лишь в этом случае что-то получится.

Еще до нашей встречи Анна поделилась своей любимой фразой: «Трудности будут, но итог хорош!». Глядя на нее – уверенную в себе девушку – отражение фразы видно в том, каких высот она добилась в спорте и науке.

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