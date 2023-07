Более 21,5 тысячи заявок поступило на соискание премии «Экология — дело каждого»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 21,5 тысячи заявок поступило от детей и взрослых в рамках третьего сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Наша премия “Экология — дело каждого” во всем мире привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, кто готов не только созерцать, а встать на ее защиту, предложить решения для ее сохранения и спасения. Мы видим, как значительно выросло число поступающих работ на премию. Если в прошлом году за первые 3,5 месяца мы получили более 8,6 тысячи заявок, то в этом сезоне уже в 2,5 раза больше — более 21,5 тысячи», — рассказала Светлана Радионова.

Она добавила, что все более расширяется география участников премии. За первые два года работы представили ребята из России и еще 38 стран, в новом сезоне заявки поступили уже более чем из 20 стран, в их числе шесть новых — Япония, Таиланд, Шри-Ланка, Ирландия, Сингапур и Азербайджан.

В третьем сезоне проекта появились три новые номинации — «Экология души», «Экотуризм» и «Экопросвещение». В них могут участвовать взрослые, в том числе студенты, педагоги, наставники, «серебряные» волонтеры. Самому младшему участнику на сегодняшний день шесть лет, а самому старшему — 65.

Кроме того, в мае был объявлен конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя — талисмана премии «Экология — дело каждого». Уже поступили первые работы из разных уголков России. Так, 13-летний Никита Цыцаркин из Санкт-Петербурга слепил белого медведя из глины, 14-летняя Дарина Ватутина из Новосибирска — из пластилина, а 16-летняя Виктория Лотник из Волгодонска придумала и показала, как можно делать экоброши в форме этого животного из рогоза. Взрослые также приглашаются к участию в конкурсе.

Премия Росприроднадзора «Экология — дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года. Она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно, ее главная задача — вовлечь детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощрить их активность в борьбе за чистую планету.

За два года участниками премии стали дети из всех 89 регионов России. Общее количество работ, представленных соискателями из всех стран, превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на отдых на Черном море и сертификаты на посещение обучающих курсов. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте экологияделокаждого.рф.

