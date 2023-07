Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

3 июля на У чёном совете СПбПУ прошли выборы заведующих кафедрами. Базовую кафедру Обуховского завода «Робототехнические комплексы производственного и специального назначения» возглавила кандидат экономических наук, первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «Обуховский завод» Ирина Волокитина.

Договор о создании в Политехе базовой кафедры «Робототехнические комплексы производственного и специального назначения» был подписан 14 февраля этого года. С момента создания кафедра, действующая на базе АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО „Алмаз — Антей“ — Обуховский завод», активно включилась в образовательную деятельность Политехнического университета.

Представители партнёра приняли участие в заседаниях государственных экзаменационных комиссий на защитах выпускных квалификационных работ по программе Института компьютерных наук и технологий «Разработка программного обеспечения» (направление подготовки «Программная инженерия») и программе Института машиностроения, материалов и транспорта «Транспортно-технологические комплексы» (направление подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»), поделились своим профессиональным взглядом на тематику ВКР и их наполнение.

Летом студенты Института энергетики, Института машиностроения, материалов и транспорта и Физико-механического института, обучающиеся по направлениям подготовки «Энергетическое машиностроение», «Машиностроение», «Прикладная механика», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Материаловедение и технологии материалов» и «Наземные транспортно-технологические комплексы», отправились на практику в АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО „Алмаз — Антей“ — Обуховский завод». Несколько ребят заключили с предприятием договоры на трудовую деятельность в период каникул.

В следующем учебном году представители базовой кафедры примут участие в проектировании и реализации корпоративных образовательных программ по приоритетным для Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — Обуховский завод”, направлениям подготовки, включающим решение задач по беспилотным летательным аппаратам, системам управления робототехническим технологическим оборудованием, системам автономного управления транспортными средствами. Студентам базовой кафедры будет предоставлена возможность с первого курса присоединиться к молодёжным движениям на заводе, а также получить профильную рабочую специальность.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI