Альтернатива Google Pay – Тинькофф и Альфа-Банк запустили сервисы оплаты смартфоном

Как работают платежные сервисы банков Тинькофф и Альфа?

Pay-сервисы Тинькофф и Альфа-Банка предназначены для оплаты покупок бесконтактным способом без использования физической пластиковой карты – посредством смартфона через NFC. Для использования инструмента клиенту указанных банков необходимо обновить приложение до последней версии и выбрать в меню нужный способ платежей. Опция работает и в обычных, и в интернет-магазинах.

«В будущем появится возможность добавлять в кошелек карты любых российских банков, а Pay-сервис станет доступен для пользователей устройств с iOS», – рассказали в банке Тинькофф.

Впрочем, разработки Тинькофф и Альфа-Банка не стали уникальными для российского рынка – в РФ сервисы бесконтактных платежей модернизируют с 2016 года. После ухода из отрасли западных инструментов, на их замену пришли популярные Samsung Pay, SberPay, MirPay, работающие с НПС «МИР».

Удастся ли российским сервисам заменить Google Pay и Apple Pay?

Современные россияне не хотят пользоваться картами, предпочитая платежи смартфоном – удобные и безопасные. Аналитики отмечают несколько тенденций в развитии отрасли бесконтактных платежей:

к 2025 году 20% платежей будут проводиться бесконтактно, что сопоставимо с докризисным уровнем;

сервисы бесконтактных платежей пока доступны только владельцам Android, но не iPhone;

банки стремятся шире смотреть на рынок, предлагая большое число способов оплаты, например, платежные стикеры и QR-коды.

Кроме того, эксперты указывают, что платежная активность населения зависит не только от удобства платежей и разнообразия способов их совершения. Влияние оказывает выгодность таких инструментов и развитие инфраструктуры для совершения платежей бесконтактным способом.

