Абажур из бумаги и тафтинговый ковер: горожан приглашают на фотовыставку «Дизайн в парке»

Горожан приглашают на фотовыставку «Дизайн в парке», которая пройдет в Парке Горького. Это совместный проект парка и Всероссийского музея декоративного искусства. С 7 июля у Голицынского пруда, а с 17 июля — за аркой главного входа посетителей будет встречать 20 снимков работ современных российских дизайнеров — номинантов шорт-листа III Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России».

«Потенциал наших креативных индустрий зависит от того, как взаимодействуют между собой творчество с возможностью воплощения идеи в производстве. Наша выставка важна именно с этой точки зрения. В России у креативных идей огромный потенциал. Многие вещи уже прямо сейчас можно производить в массовом порядке», — рассказала Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

На одном из снимков изображен ковер молодого дизайнера Ульяны Елкиной. Его специально привезли для фотосессии в парке из Санкт-Петербурга. Для съемки выбрали живописную поляну перед народной обсерваторией, одной из старейших в Москве. Коллекция тафтинговых ковров «Двухтысячные» была представлена на конкурсе в номинации «Молодежная».

На выставке в Парке Горького также можно будет увидеть фотографии изделий из керамики, стекла, фарфора, текстиля, дерева, предметов из переработанного пластика, а также осветительные приборы. Так, в экспозиции будут представлены снимки абажуров Лилии Макаровой, которые собраны вручную из негорючей бумаги в технике оригами без использования дополнительного каркаса, и стула «Урындык» Петра Сафиуллина, который отражает авторское видение современного предмета мебели. Ваза «Растяжение» Анастасии Крупиной, выполненная из фаянса методом шликерного литья, разрушает привычный стереотип о вазе как о твердом и статичном объекте. А съемная часть кресла Константина Верина «Рождение яблока», выполненного из силикона, дерева, керамики и полимеров, представляет собой скульптуру.

Фотовыставка продлится до 4 августа.

На участие в конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» было подано 916 заявок из 84 городов страны, 215 из них оказались в шорт-листе. Конкурс проводился в трех номинациях: «Промышленный дизайн», «Студийный дизайн» и «Молодежная». Эксперты жюри отобрали более 200 предметов мебели, интерьера, текстиля и посуды, которые были представлены на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства осенью 2022 года.

