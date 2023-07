04.07.2023 Polsko-brytyjskie konsultacje w formule kwadrygi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polsko-brytyjskie konsultacje w formule kwadrygi04.07.2023

W dniach 4 i 5 lipca br. ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz ministro obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się Londynie ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami – Jamesem Cleverly i Benem Wallacem w ramach polsko-brytyjskich konsultacji w formule tzw. kwadrygi.

Spotkanie w Londynie odbywa się kilka dni przed Szczytem NATO w Wilnie. Będzie więc okazją do omówienia najważniejszych kwestii znajdujących się na jego agendzie, jak również dwustronnej współpracy w dziedzinie szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i obrony. Istotnymi tematami rozmów będą kwestie związane z polityką bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i agresywnych działań Rosji, jak rownież udzielaniem dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Konsultacje w formule tzw. kwadrygi, obejmujące wspólną debatę czterech ministrów podczas posiedzenia plenarnego, poprzedzoną bilateralnymi spotkaniami szefów poszczególnych resortów, to jeden z formatów kontaktów, który na trwałe wpisał się do tradycji sojusz niczych relacji Polski i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ostatnia edycja konsultacji miała miejsce w 2018 roku w Helenowie pod Warszawą.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

