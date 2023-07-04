03 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Parametros Дата проведения депозитного аукциона 03.07.2023. Валюта размещения FROTAR. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 710 000 000.00 Срок размещения, дней 20. Дата внесения средств 05.07.2023. Дата возврата средств 25.07.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых7.50 Условия заключения, срочный или особыйСрочныйМинимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)710 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая. Основание Договора Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени)Заявки в предварительном режимеdesde las 17:00 hasta las 17:10. Заявки в режиме конкуренцииdesde las 17:10 hasta las 17:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся 17:25.

Дополнительные условияС правом досрочного возврата депозита. Ставка при досрочном возврате депозита составляет 0,01% годовых.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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