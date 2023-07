Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В июне 2023 года состоялся цикл занятий для иностранных студентов и аспирантов СПбПУ, посвященных выдающимся вехам истории создания и развития университета. Цикл лекций и экскурсий был организован международными службами СПбПУ, совместно с Музеем истории СПбПУ в рамках мероприятий юбилейного года. Целью экскурсий было близкое знакомство иностранных студентов и аспирантов с историей создания Санкт-Петербургского политехнического института в 1899 году, с ключевыми историческими личностями и выдающимися учеными Политеха, с процессом обучения и бытом первых студентов.

Неторопливый рассказ и осмотр экспозиции Музея истории СПбПУ включал в себя обзор различных исторических периодов развития Политехнического института, позволил познакомиться с уникальными изобретениями и достижениями науки и техники, в разработке которых приняли участие политехники.

Пять групп иностранных аспирантов и студентов смогли познакомиться не только с экспозицией музея, но и прослушали рассказ об архитектуре Главного здания, совершили прогулку по кампусу, осмотрели Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В цикле экскурсий приняли участие студенты и аспиранты СПбПУ из Китая, Индии, Алжира, Сирии, Вьетнама и других стран.

Экскурсии и лекции вызвали живой интерес у иностранных аспирантов, посетивших музей. В своих отзывах участники поблагодарили организаторов занятий по истории СПбПУ и выразили свое восхищение высоким уровнем организации обучения с первого дня создания университета.

Аспирант 2-го года института энергетики Фам Тхань Кует: Спасибо! экскурсия была очень интересна. Мне понравилось .

Аспирантка 3 курса ИПМЭиТ Чжаоцюнь Юй отметила: Раньше я просто знала, что у университета долгая история, но, когда нам все рассказали, это произвело неописуемое впечатление. Я верю, что моя Альма-матер с ее долгой историей и культурой может создать лучшее будущее .

Директор Музея истории СПбПУ В.Ю. Климов подчеркнул: С историей становления и развития своего университета должен быть знаком каждый студент, и особенно это важно для наших иностранных аспирантов и студентов, которые приезжают учиться в Санкт-Петербургский политех. Для них посещение музея даёт возможность приобщиться к большой семье политехников и осознать себя частью нашей уже 125летней летописи .

По словам проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева, цикл экскурсий по музею истории Политеха стал для наших иностранных аспирантов и студентов одним из значимых событий в преддверии 125-летия университета. Мы совместно с музеем организовали эти мероприятия, потому что сочли очень важным поделиться с ребятами нашей богатейшей историей и культурой. Только так наш Политех станет для них по-настоящему родным, так они смогут достичь полноценного погружения в научно-исследовательскую и академическую жизнь университета. И очень важно, что через историю своего вуза они узнают намного больше и о великой истории нашей страны .

Подобные мероприятия направлены на вовлечение иностранных аспирантов в университетское сообщество, укрепление корпоративных связей и создание единого культурного пространства для всех политехников. Цикл исторических экскурсий является составным элементом общего проекта по трансформации работы с иностранной аспирантурой, реализуемой в СПбПУ международными службами в рамках программы «Приоритет 2030». Осенью 2023 года цикл будет продолжен.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI