Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

3 июля в Политехе состоялось заседание Учёного совета СПбПУ. Повестка дня состояла из пяти пунктов. No antes, antes que nada ускников вуза прошлых лет из Ливана, которые приехали по приглашению Политеха. Руководитель клуба выпускников Политехнического университета в Ливане Хуссейн Аббас Хаммуд р ассказал о планах совместной работы и подготовке двухстороннего соглашения.

Ver detalles в рамках дней Политеха в Ливане. Все события приурочены к празднованию предстоящего юбилея университета. Нашим ливанским друзьям ректор передал на память их личные дела из архива СПбПУ. Также ректор СПбПУ Андрей Рудской представил Учёному совету недавно назначенного проректора по научной работе Владимира Нелюба и пожелал ему успешной работы на новой должности. Подробнее о Владимире Нелюбе можно прочитать здесь.

После этого пошли по повестке. Члены совета выслушали доклад проректора по образовательной деятельности Елены Разинкиной о р езультатах работы Конкурсной комиссии ППС в рамках конкурсных процедур по претендентам на заме щение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СПбПУ. Также Елена Михайловна рассказала о рекомендациях к участию в выборах претендентов на должности заведующих кафедрами. После этого была сформирована счётная комиссия. Члены Учёного совета проголосовали за предложенные кандидатуры. Все претенденты были поддержаны.

Дальше началась торжественная часть. Аттестат о присвоении ученого звания профессора по научной специальности Региональная и отраслева я экономика вручили Виктории Дегтеревой.

Comentarios o prioridades:

по научной специальности Энергетические системы и комплексы Алена Алешина; по научной специальности Международные отношения, глобальные и региональные исследования Зе йнаб Бахтуридзе; по научной специальности Теоретическая и прикладная теплотехника Андрей Гусаков; по научной специальности Теория и методика спорта Владимир Евсеев; по научной специальности История философии Александр Пылькин, по научной специальности Сварк а, родственные процессы и технологии Ирина Иванова.

Диплом доктора экономических наук вручили доценту Высшей инженерно-экономической школы Ната лье Гончаровой, (научный консультант: профессор ВИЭШ Ирина Рудская).

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аспирант Высшей инженерно-экономической школы Анастасия Шмелева, (научный руководитель: профес сор ВИЭШ Светлана Сулоева); доцент Высшей школы производственного менеджмента Зоя Симакова, (научный руководитель: проф ессор ВШПМ Виктор Дуболазов); ассистент Высшей инженерно-экономической школы Алина Фуртатова, (научный руководитель: профессор ВИЭШ Наталья Викторова); аспирант Высшей инженерно-экономической школы, научный сотрудник НИЛ «Политех-Инвест» Владим ир Алексеев, (научный руководитель: доцент ВИЭШ Наталья Гончарова); аспирант Высшей инженерно-экономической школы Юлия Сидоренко, (научный руководитель: доцент В ИЭШ Татьяна Феофилова); старший преподаватель Высшей инженерно-экономической школы Андрей Кособоков, (научный руково дитель: доцент ВИЭШ Ольга Надежина).

Диплом кандидата технических наук вручили ассистенту Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства, Инженерно-строительного и нститута Алексею Исмаилову, (научный руководите ль: доктор военных наук, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор ВШПГиДС ИСИ Никол ай Ермошин).

Почетную грамоту Петра Великого за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд получила наша коллега, начальник отдела спе циальных проектов Управления по связям с общественностью Илона Жабенко.

Также почетную грамоту за большой вклад в научной-исследовательскую деятельность универси тета и подготовку высококвалифицированных инженеров вручили доктору технических наук, профессору В ысшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта Сергею Кондратьеву, а также кандидату технических наук, профессору кафедры ЮНЕСКО «Управление качество м образования в интересах устойчивого развития» Владиславу Расковалову, за высокий уровень профессионализма и многолетний добросовестный труд.

Благодарностью и Памятной медалью университета наградили:

Генерального директора ЗАО «НПФ «ПЕТРОМЕБЕЛЬСТРОЙ» Врежа Меликяна, за активное участие в формировании Целевого капитала «Экономическое образование» Фонда целевого капитала развития Санкт-Пе тербургского политехнического университета Петра Великого; Директора Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимира Щепинина, за соде йствие развитию Фонда целевого капитала университета и активную работу по формированию Целевого капит ала «Экономическое образование»; Руководителя клуба выпускников Политехнического университета в Ливане Хуссейна Аббаса Хаммуд а, за активное сотрудничество и совместную работу по укреплению позитивного имиджа университета в рам ках деятельности Сообщества послов; выпусницц универech posición 2014 года и менеджера проектов в школе «дети ээ эй» веру бошакову.

Также награды получили сотрудники и студенты Института промышленного менеджмента, экономики y торговли:

лауреат премии им. Е.Р. Дашковой в номинации «Гуманитарные и общественные науки» за развитие математических и инструментальных методов анализа и моделирования региональной отраслевой специализации, доцент Высшей инженерно-экономической школы Анги Схведиани, (наставник: Татьяна Кудрявцева, профессор Высшей инженерно-экономической школы);

студентка Высшей инженерно-экономической школы, победитель Международного студенческого конкурса «Экономика трансформаций» Елена Брюханцева;

студентка Высшей инженерно-экономической школы, победитель Международной олимпиады по страхованию-2023, проводимой Финансовым университетом при Правительстве РФ, Виктория Потапова;

студент Высшей школы производственного менеджмента, победитель IV Международной олимпиады по логистике, проводимой Институтом исследований цифровой экономики Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, Андрей Трутс;

студенты Высшей школы сервиса и торговли за первое место в XXI Всероссийской с международным участием научной студенческой олимпиаде по маркетингу «Хакатон: маркетинг 4.0» в составе Екатерина Аникина, Эльвира Макарова, Екатерина Яблокова, (руководитель: доцент ВШСТ Алекс Краснов).

И снова порадовали спортсмены. Так кубком за 1 место в турнире по мини-футболу, посвященному 105-летию образования УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 30-летию РССН «ГРАД» наградили тренера сборной команды СПбПУ по мини-футболу Тимура Гусейнова, а также студентов сборной Максима Калягина, Игоря Казьмина, Илью Реденко.

А медаль за 1 место в лично-командном зачете и кубок за 2 место в общекомандном зачете Всеросси йских соревнований среди студентов по спортивному туризму получила студентка Елизавета Белан.

После этого состоялась торжественная церемония вручения диплома и мантии Почетного профессора С ПбПУ Ван Циншэну. Подробнее об этом читайте tu. В завершение заседаниís чёного света рководитель исполнительículos й дирекци 3. притеump » оежточных итогах реализации програяitud

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