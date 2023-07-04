Ученые и студенты МФТИ получили медали РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

По итогам конкурса 2022 года постановлением президиума РАН №153 присуждены медали Российской академии наук с премиями для молодых ученых и студентов.

Премии в размере 50 тысяч рублей получили молодые ученые ЛФИ МФТИ.

Георгий Ермолаев удостоился медали за цикл работ «Двумерные и слоистые материалы для высокои нтегрированных оптоэлектронных устройств для обработки и передачи информации».

«Я очень рад получить эту награду, подавался на нее три раза, в конце концов третья попытка ока залась удачной! В данный момент работаю над многими проектами. Из них ключевой, на мой взгляд, — это развитие фотонных интегральных схем для перехода от электронных устройств к фотонным. В целом, за это и получил премию.

Например, в недавней работе мне с коллегами удалось определить наиболее перспективный материал для фотоники — гексагональный нитрид бора. В ближайших планах продолжу развивать фотонику двумерных и слоистых материалов на базе Фи зтеха», — комментирует свою победу Георгий.

Алексей Мишин, Александра Лугинина и Елизавета Ляпина, сотрудники Центра исследований молекул ярных механизмов старения и возрастных заболеваний ЛФИ МФТИ, исследовали пространственную струк туру (расположение атомов в пространстве) рецепторов, сопряженных с G-белком (GPCR).

Рассказывает Александра Лугинина: «GPCR — это трансмембранные белки, то есть пронизывающие клеточну ю оболочку насквозь. Они получают сигналы извне и передают их внутрь клетки — участвуют в «клеточном общении». Без передачи информации ничто не возможно даже у клеток, поэтому на эти белки завязано боль шинство процессов в наших организмах, а с “поломками” в их работе связано огромное число заболеваний . Поэтому GPCR рецепторы — важные фармакологические мишени современных лекарств как на текущем рынке, так и на стадии разработки. В то же время эти рецепторы — очень сложные объекты исследования, так как они, во-первых, распола гаются в мембране и, следовательно, не растворяются в воде, а во-вторых, трудно получаются в искусс твенных условиях и крайне нестабильны — поэтому каждый белок требует больших усилий и индивидуального подхода.

Нашей группой еще 2012 году был предпринят смелый шаг: организовать лабораторию по изу чению пространственной структуры GPCR. Нашей целью было получить очищенный и стабильный белок, закристаллизовать его и исследо вать кристаллы с помощью мощного рентгеновского излучения. У нас были замечательные учителя, но начинать пришлось с коробок, ремонта и практически полног о отсутствия опыта, а каждую ошибку в методах мы прорабатывали с болью. Но в 2016 году мы впервые получили кристаллы лейкотриеновых (CysLT1-2), а в 2019 — сфингозинового (S1P) 5) рецепторов, и это непередаваемое чувство — когда после стольких лет работы наконец-то получаешь долгожданные результаты!

Наши белки-мишени — это липидные GPCR, то есть активируемые липидными (жирными) молекулами. Они участвуют в воспалительных процессах и нескольких видах рака, поэтому разработка высокоточ ных препаратов для CysLT y S1P5 рецепторов — очень важная биомедицинская задача. Наша группа опробовала метод виртуального скрининга библиотеки химических соединений, и сейчас мы находимся в процессе апробации наших результатов. В том числе разрабатываем методы исследования взаимодействий GPCR-лиганд (молекула-активатор или молекула-ингибитор). Кроме того, осваиваем новый для нас, перспективный в структурной биологии метод криоэлектронной микроскопии, чтобы получить еще больше пространственных структур. Сейчас у нас планов огромное количество, работы много — и это замечательно! Получив медали РАН, мы очень обрадовались, поспешили поделиться с близкими, так как для нас это огромная честь, но, если говорить честно, то получению самих кристаллов в нашей работе мы радовались еще больше».

Лауреатами премии с присуждением 25 тысяч рублей также стали два студента МТИ.

Андрей Ойлер, студент второго курса магистратуры ЛФИ МФТИ, получил премию за работу «Опт имальное распределение потенциала плазмы для масс-сепарации».

«Моя работа — это часть цикла работ по созданию метода плазменной сепарации, который реализуетс я научной группой в ОИВТ РАН. Наш метод заключается в том, что смесь, которую необходимо разделить, ионизируется и попадае т в плазму. Ионы одинакового заряда, но разной массы двигаются в плазме по-разному, и в результате они оса ждаются на коллектор в разных местах.

При этом движение заряженных частиц определяется конфигурацией электромагнитных полей. Суть моей работы как раз и состоит в поиске электрического потенциала плазмы, который, с одной с тороны, будет обеспечивать эффективное разделение необходимой группы веществ, а с другой — мо жет быть реализован в эксперименте. Одно из перспективных приложений нашей работы — высокопроизводительный метод переработки отраб отавшего ядерного топлива, который не подразумевает жидких отходов. Таким образом, можно замкнуть ядерный топливный цикл и повторно использовать нераспавшийся urán.

Наш план на будущее — экспериментальная реализация такого электрического потенциала в плазм е и получение эффективной сепарации на экспериментальной установке в реальных условиях», — делитс я Андрей.

Студентка магистратуры ФАКТ МФТИ Елизавета Цуканова удостоилась медали за работу «Цунами в Японском море 1983 и 1993 гг: численное моделирование и наблюдения».

«Японское море — это сейсмически активный регион с высокой степенью опасности цунами. В прошлом веке там произошло два сильных цунами — en 1983 y 1993 гг. Подробно исследовано их влияние на Японское побережье, а вот на Приморский и Хабаровский край — вопр ос открытый, требующий детального исследования, поэтому данная тема и была предложена мне мо ими научными руководителями: Евгением Аркадьевичем Куликовым, а затем Игорем Павловичем Ме дведевым. Дальше я планирую продолжить исследования по проявлению цунами не только сейсмического пр оисхождения, но и других цунамиподобных явлений в акватории Японского моря. Другой интересной задачей, которую я лишь частично затронула в дипломе и других работах, я вляется влияние проливов на прохождение волн в акваторию извне, чем я сейчас активно занимаюсь. Ну и, конечно, изучение цунами в других регионах мирового океана», — рассказывает Елизавета.

Кроме этого, медаль получил Сергей Поликарпов, выпускник ФОПФ МФТИ 2015 года, научный сотрудник лаборатории тяжелых кварков и лептонов ФИАН и преподаватель образовательной програм мы ЛФИ МФТИ «Фундаментальные взаимодействия и физика элементарных частиц».

Цикл работ, за который ему присуждена медаль РАН, посвящен исследованию тяжелых адронов в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере, а именно свойствам возбужденных состояний адронов ;

«Я очень рад тому, что мне присудили медаль РАН с премией для молодых ученых, и хочу отметить, что это было бы невозможно без участия, в первую очередь, моего руководителя, акаде мика РАН Михаила Владимировича Данилова, а также всех остальных коллег из лаборатории тяжелы х кварков и лептонов ФИАН.

В моих планах — успешно продолжать то, что я делаю: работаю в ФИАН, участвую в эксперимент е CMS, преподаю и руковожу научными работами студентов МФТИ и МИФИ», — комментирует Сергей.

Поздравляем физтехов! Желаем вдохновения, интересных задач и новых свершений!

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