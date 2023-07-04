Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

На базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 28–29 июня состоялось открытие региональной площадки Студенческого медиацентра Минобрнауки России, а также п рошёл цикл обучающих мероприятий в рамках проекта «Мастерская по производству контента». Присутствовали студенты из девяти петербургских вузов, в том числе СПбГАСУ.

Участники Студенческого медиацентра СПбГАСУ (слева направо): Ксения Коротеева (fotografía), Алёна Кузнецова (заместитель руководителя фотоотдела), Герман Сергеев (руководитель отдела информационно го обеспечения) и Наталия Теслина (куратор медиацентра, специалист управления информационной полит ики)

В своём выступлении «Успешные кейсы работ студенческих СМИ в Санкт-Петербурге» Ольга Сороки на, ведущий советник отдела медиапроектов Минобрнауки РФ, познакомила собравшихся с работой агрег атора студенческих СМИ «НОС» («Наука, образование, студенчество»), который объединяет на своей плат форме новости из разных вззв, собирает лчшие материалы сденческих смм с Espero. В своей презентации Ольга Сорокина отметила работу тех студенческих медиацентров, чьи публика ции, по данным агрегатора, набрали самое большое количество просмотров или лайков среди подписчик ов. В частности, советник привела в качестве примера группу Студенческого медиацентра СПбГАСУ «ВКонтакте» y высоко оценила дизайн постов, которые публикуют наши студенты.

Основная цель студенческого медиацентра СПбГАСУ – информационная поддержка и освещение социа льно значимых событий, организаторами и участниками которых выступают обучающиеся. Проект направлен на объединение и развитие людей, талантливых в сфере массовых коммуникаций, кото рые, в свою очередь, помогают студентам с анонсированием и проведением мероприятий. В работе медиацентра задействовано более 150 студентов СПбГАСУ – фотографов, операторов, копирайт еров, дизайнеров y др. У ребят – большие планы на будущие проекты: они готовы развиваться, обучаться и помогать вс ем быть в центре ярких событий в жизни университета.

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