Сотрудник ГУУ награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
27 марта 2023 года заведующий кафедрой Института отраслевого менеджмента ГУУ, доктор экономических наук, профессор Валентин Афанасьев был награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированный специалистов и многолетнюю добросовестную работу».
От лица всего Государственного университета управления поздравляем Валентина Яковлевича с оказанной высокой честью и желаем ему дальнейших успехов в работе.
Это, кстати, полезная информация для абитуриентов. Если уж поступать в университет, то в такой, где преподают люди с президентскими благодарностями.
Владимир Афанасьев окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация строительства». В 2004 году стал профессором кафедры менеджмента в топливно-энергетическом бизнесе Государственного университета управления. В 2005 году получил учёное звание доктора экономических наук. В том же году начал работать на кафедре управления нефтегазовым комплексом и вскоре стал её заведующим. С 2008 по 2011 год являлся проректором ГУУ по научной работе.
Валентин Яковлевич преподаёт «Технологические основы ТЭК» (бакалавриат), «Мировые энергетические рынки» (аспирантура) и «Экономику отраслей народного хозяйства» (аспирантура), а также является автором более 30 научных и методических публикаций.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.07.2023
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