Сотрудник ГУУ награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации

27 марта 2023 года заведующий кафедрой Института отраслевого менеджмента ГУУ, доктор экономических наук, профессор Валентин Афанасьев был награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированный специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

От лица всего Государственного университета управления поздравляем Валентина Яковлевича с оказанной высокой честью и желаем ему дальнейших успехов в работе.

Это, кстати, полезная информация для абитуриентов. Если уж поступать в университет, то в такой, где преподают люди с президентскими благодарностями.

Владимир Афанасьев окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация строительства». В 2004 году стал профессором кафедры менеджмента в топливно-энергетическом бизнесе Государственного университета управления. В 2005 году получил учёное звание доктора экономических наук. В том же году начал работать на кафедре управления нефтегазовым комплексом и вскоре стал её заведующим. С 2008 по 2011 год являлся проректором ГУУ по научной работе.

Валентин Яковлевич преподаёт «Технологические основы ТЭК» (бакалавриат), «Мировые энергетические рынки» (аспирантура) и «Экономику отраслей народного хозяйства» (аспирантура), а также является автором более 30 научных и методических публикаций.

