Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Национальный финансовый совет на заседании 30 июня 2023 года утвердил дополнительный объем капитальных вложений Банка России

на 2023 год для модернизации инфраструктуры платежной системы Банка России. Были рассмотрены отчет Банка России о расходах на содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды за 2022 год, а также нормативные акты Банка России по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского учета.

Участники заседания обсудили механизмы стимулирования долгосрочных сбережений и инвестиций граждан, а также результаты функционирования механизма оценки Банком России и кредитными организациями степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиентами кредитных организаций — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

При рассмотрении вопроса о проведении обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2023 год НФС утвердил перечень критериев для осуществления оценки независимости аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России.

В ходе заседания НФС были рассмотрены Годовой отчет Банка России и Отчет общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» за 2022 год, а также информация Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в I квартале 2023 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI