Сергей Цыбуля: «Студенты и выпускники НГУ формируют спрос на СКИФ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

«Синхротронный кольцевой источник фотонов» (СКИФ) откроет перед новосибирскими учеными большие возможности. Но чтобы он работал максимально эффективно и был постоянно загружен, необходимо заранее подготовить специалистов, которые приступили бы к исследованиям сразу после его пуска в эксплуатацию. Для этого в Новосибирском государственном университете утвержден масштабный проект «Структурные исследования и радиационные испытания перспективных материалов с использованием синхротронного излучения и нейтронов», который должен интегрировать междисциплинарные научные исследования атомной структуры объектов неорганического, органического и биологического происхождения, диагностики материалов и изделий с помощью рентгеновского и синхротронного излучений, а также пучков нейтронов.

— СКИФ – это специализированный инструмент, он работает только для того чтобы генерировать излучение и выдавать его на экспериментальные станции. Исследователи должны уметь им пользоваться, ставить задачи, понимать и развивать методики, прогнозировать результаты и интерпретировать их. Нужны специалисты, которые способны спланировать и провести эксперимент, использовать программное обеспечение и расшифровать полученные результаты.

Через три года СКИФ заработает, и перед учеными встает вопрос: насколько широк будет круг его потенциальных пользователей? Задача нашего проекта – подготовить специалистов из различных областей физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, готовых воспользоваться открывающимися перед ними уникальными возможностями с максимальной эффективностью, — отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ Сергей Цыбуля.

Проект, поддержанный в рамках программы «Приоритет 2030», осуществляется в тесном взаимодействии с институтами Новосибирского научного центра и ЦКП СКИФ, заключившими с НГУ соглашение о научном сотрудничестве и подготовке кадров в области синхротронных и нейтронных исследований.

Ученый объяснил, что ранее для проведения подобных междисциплинарных работ новосибирским исследователям приходилось отправляться за рубеж или в Москву. Запуск СКИФа значительно упростит процесс для научных сотрудников из Новосибирска и ближайших регионов, которым для работы недостаточно лабораторного инструмента и требуются синхротронные методы анализа. Причем удастся привлечь к исследованиям студентов и молодых ученых, которые только начинают выстраивать свой путь в науке.

Например, для этих целей в НГУ прошел молодежный конкурс научно-исследовательских проектов «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы междисциплинарных исследований». Отличившихся конкурсантов зачислили в задействованные в проекте лаборатории. Таким образом, как пояснил Сергей Цыбуля, будет реализован важный принцип подготовки молодых ученых – «обучение через исследования».

Уже сегодня новосибирскими учеными при участии студентов и аспирантов НГУ разрабатываются литий-нейронозахватная терапия и методы визуализации бора при проведении бор-нейтронозахватной терапии; проводится радиационное тестирование перспективных материалов; изучаются структурные превращения в нанокристалических оксидных и металл-оксидных системах, которые могут стать новым поколением катализаторов или их носителей для гетерогенного катализа; анализируются пространственные структуры ферментов репарации ДНК и др.

— До 2030 года планируется создать новые радиационные технологии диагностики материалов и устройств с использованием современных ускорителей. Получит развитие приборно-инструментальная и программно-методическая база для проведения междисциплинарных исследований с использованием источников синхротронного излучения и нейтронов. Но главное – это, конечно, подготовка научных кадров для проведения синхротронных и нейтронных исследований, — дополнил Цыбуля.

