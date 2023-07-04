Сергей Собянин: Попытка атаки украинских беспилотников отражена, пострадавших нет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня была совершена еще одна атака украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В восемь утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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