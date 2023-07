Право на комплексное развитие территории в Беговом районе выставлено на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставил на торги право на комплексное развитие участка в Беговом районе. В ходе реорганизации здесь появится более 2,34 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестор сможет построить жилые, спортивные, общественные и социальные объекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Начался прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории на севере Москвы общей площадью более 63,55 гектара. Победитель аукциона может создать здесь современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек. Инвестиции в реализацию проекта комплексного развития территорий превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 миллиардов рублей в год», — рассказал Владимир Ефимов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы 22 августа.

В новом квартале планируется построить более 1,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, а также общественно-деловые объекты.

«Из общего объема жилой недвижимости 20 тысяч квадратных метров квартир будут предназначены для переселения по программе реновации. Также на площадке должно быть построено около 940 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется построить школу более чем на две тысячи учеников, детский сад для 750 воспитанников и поликлинику на 750 посещений в смену», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно проекту на территории бывшего завода также должны появиться спортивный комплекс, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

Программа комплексного развития территорий реализуется с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице и позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Современные производства, социальные объекты и спортивные комплексы: как развиваются территории бывших промзон и заброшенные участки

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

