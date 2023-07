Поздравляем с днём рождения Алексея Лялина!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня Государственный университет управления поздравляет с днём рождения профессора кафедры управления проектом, доктора экономических наук Алексея Лялина!

Уважаемый Алексей Михайлович! Благодарим за многолетний труд на благо университета, преданность делу и высокий профессионализм. Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых сил и исполнения всех желаний. Пусть небо будет безоблачным, идеи эффективно реализуются, а исследования идут по плану и приводят к успеху.

Алексей Лянин в 1970 году окончил Московский инженерно-экономический институт (ныне ГУУ), в 1973 году здесь же начал трудовую деятельность, где прошел путь от ассистента кафедры до ректора вуза. Работал старшим преподавателем, доцентом кафедры экономики, организации и управления в городском хозяйстве до декабря 1987 года. В это же время коллектив избрал его председателем профсоюзного комитета вуза. В 1981 году был назначен деканом подготовительного факультета. С 1990 по 2006 год работал в ГУУ в должности проректора по учебной работе. В 2006 году избран действительным членом (академиком) Академического совета ГУУ. С 25 апреля 2006 года по 7 февраля 2011 года являлся ректором Государственного университета управления. С 2012 по 2022 г. был заведующим кафедрой управления проектом, с 2022 года является профессором кафедры управления проектом. На сегодняшний день под его научным руководством работают аспиранты, а также проводится ряд исследований, и внедряются новые разработки в сфере управления развитием систем городского хозяйства.

Алексей Михайлович отмечен такими наградами, как медаль «В память 850-летия Москвы», юбилейная грамота Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политики, почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», памятная медаль к 100-летию М.А. Шолохова, почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «за большой вклад в подготовке высококвалифицированных специалистов, значительные достижения в научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности», медаль Олимпиады Васильевны Козловой «За значительный вклад в развитие Государственного университет управления», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI