О начале торгов ценными бумагами “04” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Наименование ценной бумаги. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en la serie 001P-09 Полное наименование ЭмитентаОбщество с ограниченной ответственностью “Лизинг-Трейд”Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr.4B02-09-00506-R-001P de 22.06.2023Номинальная стоимость 1 000 rublosКоличество ценных бумаг в выпуске100 000 euros Дата погашения 18.07.2026 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций; 17.08.2026 – 4,16% de номинальной стоимости Облиг аций; 16.09.2026 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций; 16.10.2026 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций; 15.11.2026 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций; 15.12.2026 – 4,16% от номинальной стои мости Облигаций; 14.01.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций; 13.02.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;15.03.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций; 14.04.2027 – 4, 16% de номинальной стоимости Облигаций; 14.05.2027 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций; 13.06.202 7 – 4,16 % от номинальной стоимости Облигаций; 13.07.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;12.08.202 7 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций; 11.09.2027 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;11.1 0.2027 – 4 ,16% de номинальной стоимости Облигаций;10.11.2027 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;10.12. 2027 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;09.01.2028 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;0 8.02.2028 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;03.09.2028 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;08.0 4.2028 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций;08.05.2028 – 4,16% de номинальной стоимости Облигаций ;07.06 .2028 – 4,32% от номинальной стоимости Облигаций.Дата погашения Облигаций – 07.06.2028 Торговый кодRU000A106GB6Código ISINRU000A106GB6 Уровень листинга Третий уровеньСпособ размещения Открытая подписка Цена размещенияЦена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Бир жевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли – продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациямДата окончания размещенияДатой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 4 августа 2023 года;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.Андеррайтер

наименованиеООО ИК “Иволга Капитал”идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская БиржаMC0478600000краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ИВОЛГАКАП

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