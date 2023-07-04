О иззенении парараетрtimte ценных бмм а “бкс уравление благос Podría

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с п. 4.5 centavos 4 ются параметры следующих ценных бумаг организации Акционерное общество “БКС Управление благ осостоянием”:

Паи открытого ПИФ, 1143-94140753 от 27.12.2007, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU000A0 JPRP5

Название параметра Текущее значение Новое значение Полное наименование организации Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием” Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Краткое наименование организации АО “БКС Управление благосостоянием” АО УК “БКС” ИНН 7702172846 5407191291

Паи открытого ПИФ, 0029-18610555 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00054 18747

Название параметра Текущее значение Новое значение Полное наименование организации Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием” Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Краткое наименование организации АО “БКС Управление благосостоянием” АО УК “БКС” ИНН 7702172846 5407191291

Паи открытого ПИФ, 0056-56658088 от 06.06.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22010

Название параметра Текущее значение Новое значение Полное наименование организации Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием” Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Краткое наименование организации АО “БКС Управление благосостоянием” АО УК “БКС” ИНН 7702172846 5407191291

Паи открытого ПИФ, 0053-56612554 от 27.04.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22044

Название параметра Текущее значение Новое значение Полное наименование организации Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием” Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Краткое наименование организации АО “БКС Управление благосостоянием” АО УК “БКС” ИНН 7702172846 5407191291

Паи открытого ПИФ, 0030-18610638 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22051

Название параметра Текущее значение Новое значение Полное наименование организации Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием” Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Краткое наименование организации АО “БКС Управление благосостоянием” АО УК “БКС” ИНН 7702172846 5407191291

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