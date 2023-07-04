О иззенении парараетрtimte ценных бмм а “бкс уравление благос Podría

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с п. 4.5 centavos 4 ются параметры следующих ценных бумаг организации Акционерное общество “БКС Управление благ осостоянием”:
Паи открытого ПИФ, 1143-94140753 от 27.12.2007, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU000A0 JPRP5
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием”
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Краткое наименование организации
|АО “БКС Управление благосостоянием”
|АО УК “БКС”
|ИНН
|7702172846
|5407191291
Паи открытого ПИФ, 0029-18610555 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00054 18747
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием”
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Краткое наименование организации
|АО “БКС Управление благосостоянием”
|АО УК “БКС”
|ИНН
|7702172846
|5407191291
Паи открытого ПИФ, 0056-56658088 от 06.06.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22010
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием”
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Краткое наименование организации
|АО “БКС Управление благосостоянием”
|АО УК “БКС”
|ИНН
|7702172846
|5407191291
Паи открытого ПИФ, 0053-56612554 от 27.04.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22044
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием”
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Краткое наименование организации
|АО “БКС Управление благосостоянием”
|АО УК “БКС”
|ИНН
|7702172846
|5407191291
Паи открытого ПИФ, 0030-18610638 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22051
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “БКС Управление благосостоянием”
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Краткое наименование организации
|АО “БКС Управление благосостоянием”
|АО УК “БКС”
|ИНН
|7702172846
|5407191291
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