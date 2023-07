Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

о 21 августа 2023 г. социально ответственный бизнес может принять участие в XVI всероссийском конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности». Минэкономразвития России традиционно выступает партнером номинации «Лучшая программа, способствующая профессионализации некоммерческого сектора».

«Сегодня участие бизнеса в благотворительности не ограничивается только предоставлением финансовых ресурсов. Компании адресно поддерживают целые направления, активно участвуют в разработке долгосрочных задач некоммерческого сектора, передают технологии. Благодаря конкурсу уже более десяти лет мы имеем возможность наблюдать, как развиваются и усложняются подходы, применяемые бизнесом в реализации социальных инициатив, отмечать лучшие программы, способствующие профессионализации некоммерческого сектора», — отметил директор Департамента социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

Жюри конкурса также определит лучшие программы по поддержке культуры, искусства, креативных индустрий, науки, социальных инноваций, инклюзии, лучшие грантовые конкурсы, проекты в сфере экологического просвещения, здорового образа жизни, образования и т.д. Всего в текущем году победители будут определены по десяти номинациям.

Участие в конкурсе бесплатное. Компании могут заявить как свои проекты в рамках номинаций, так и подать для рейтингования и присвоения категорий систему своих благотворительных программ и социальных инвестиций в целом. Подать заявку можно по ссылке. Победителей объявят

на торжественной церемонии в конце октября 2023 года.

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке Совета Федерации, Счетной палаты РФ, РСПП, АНО «Национальные приоритеты». Начиная с 2008 года участие в нем приняли свыше 200 компаний, имеющих годовой оборот свыше 100 млн рублей.

