На Шепелюгинской улице построили новый дом по программе реновации

В Лефортове ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Он располагается по адресу: улица Шепелюгинская, владение 16. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка представляет из себя монолитное односекционное здание с подземной автостоянкой, построенное по индивидуальному проекту. Фасады облицевали плитами из красно-коричневого искусственного камня под кирпич, а металлические каркасы входной группы, балконов и оконных профилей покрасили в желтый цвет. Также установили металлические корзины для кондиционеров и украсили подъезды витражами.

Дом рассчитан на 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 21 трехкомнатную и две пятикомнатные квартиры. Готовая отделка полностью соответствует стандартам программы реновации.

На первом этаже находятся нежилые помещения, в которых могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части обустроили комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря, а также повесили почтовые ящики. В подъездах установили лифты грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, их кабины оснастили визуальными и тактильными средствами информации.

Здание оборудовали системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Новостройку также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а каждую квартиру снабдили счетчиками электроэнергии, воды и тепла.

Территорию около дома благоустроили: оборудовали детскую и спортивную площадки, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации. Ее утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые участники программы реновации въехали в новые дома в феврале 2018 года.

