На улице Маршала Тимошенко появилась парковка на 40 машино-мест

В районе Кунцево на улице Маршала Тимошенко (около владения 30) был пресечен самозахват земельного участка площадью 800 квадратных метров, где была организована незаконная автостоянка, и обеспечен беспрепятственный въезд для парковки автомобилей. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

О нарушении в жилом квартале рядом с особо охраняемой природной территорией «Природно-исторический парк “Москворецкий”» сообщили местные жители в мессенджере «Телеграм» с помощью чат-бота «Свободный доступ». Специалисты ведомства зафиксировали факт незаконного использования земельного участка.

«Участок был заасфальтирован, на нем нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке. Автостоянка организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на установку ограждений не выдавалось. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования. Приняты меры по освобождению земельного участка», — рассказал Иван Бобров.

Ограждение демонтировали, теперь на этом месте появилась общедоступная парковка на 40 машино-мест.

За шесть месяцев на западе столицы выявили 12 незаконных ограждений для автостоянок. Семь нарушений уже устранены, остальные находятся на контроле.

Госинспекция по недвижимости активно сотрудничает с горожанами с помощью чат-бота «Свободный доступ». Он начал работу в начале 2022 года при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы. С помощью ресурса можно проверить законность установки ограждающего устройства на территории общего пользования. Чтобы воспользоваться сервисом, в поисковой строке мессенджера «Телеграм» нужно набрать «Свободный доступ», нажать кнопку «Старт», выбрать тематику обращения, округ и район Москвы. Виртуальный инспектор попросит описать проблему или задать вопрос, а также указать удобный способ для обратной связи. Специалисты Госинспекции по недвижимости проверят факт самозахвата территории и примут меры.

